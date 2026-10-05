Таро-гороскоп на неделю 5-11 октября: прогноз для всех знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Туз Монет

На этой неделе обратите внимание, что незаметно формирует вашу жизнь: ежедневные привычки, отношения, финансы и домашнюю рутину. Если заметите небольшую проблему, не игнорируйте ее - вовремя внесенные изменения помогут сохранить стабильность.

Телец

Карта Таро: Паж Монет

Вам следует уделить больше внимания отношениям с ребенком, младшим другом, родственником или коллегой. На этой неделе такое взаимодействие может открыть вам что-то новое об этом человеке, ваших отношениях и даже о себе.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Если в последнее время вы испытывали усталость или нехватку энергии, пора вернуть себе привычный энтузиазм. Попытайтесь спланировать новое приключение с близкими - именно вы можете стать человеком, который объединит всех и запустит что-то интересное.

Рак

Карта Таро: Тройка Мечей

Не стоит держать боль в себе, особенно если вас что-то давно беспокоит. На этой неделе поговорите с человеком, которому доверяете, и подумайте, как дистанцироваться от того, что причиняет вам боль.

Лев

Карта Таро: Паж Жезлов

В отношениях пора пролистать страницу и посмотреть на людей без старых обид и предубеждений. Дайте близким возможность проявить себя по-новому - результат может вас удивить.

Дева

Карта Таро: Дьявол

На этой неделе стоит обратить внимание на привычки и сценарии в истощающих вас отношениях. Устанавливайте четкие границы и не делайте за других то, с чем они вполне могут справиться самостоятельно.

Весы

Карта Таро: Солнце

Вас ждет период, когда можно позволить себе больше радости, спонтанности и общения с близкими. Встреча с друзьями, маленький праздник или просто приятный день в хорошей компании помогут перезагрузиться.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Монет

На этой неделе могут напомнить о себе старые переживания, потери или люди из прошлого. Не замыкайтесь в себе - если захочется поговорить о своих чувствах, обратитесь к тому, кому доверяете.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Монет

Не спешите отказываться от отношений, которые сейчас кажутся сложными или изнурительными. Попытайтесь посмотреть на ситуацию с другой стороны, понять позицию другого человека и сделать шаг навстречу.

Козерог

Карта Таро: Паж Мечей

На этой неделе не торопитесь делать выводы и принимать все за чистую монету. Присмотритесь к человеку из вашего близкого круга, который в последнее время ведет себя необычно, и попытайтесь понять истинную причину его поведения.

Водолей

Карта Таро: Смерть

Для вас этот период может стать временем окончательного завершения давно потерявших былую силу отношений. Позвольте отпустить прошлое, чтобы освободить место для новых людей и нового этапа жизни.

Рыбы

Карта Таро: Влюбленные

На этой неделе в вашей личной жизни может возникнуть непростая ситуация, связанная с выбором или сильным влечением. Не позволяйте эмоциям полностью возобладать - прежде чем действовать, подумайте о возможных последствиях своего решения.