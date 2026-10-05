Таро-гороскоп на тиждень 5-11 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Туз Монет

Цього тижня зверніть увагу на те, що непомітно формує ваше життя: щоденні звички, стосунки, фінанси та домашню рутину. Якщо помітите невелику проблему, не ігноруйте її — вчасно внесені зміни допоможуть зберегти стабільність.

Телець

Карта Таро: Паж Монет

Вам варто приділити більше уваги стосункам із дитиною, молодшим другом, родичем або колегою. Цього тижня така взаємодія може відкрити вам щось нове про цю людину, ваші стосунки та навіть про себе.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Жезлів

Якщо останнім часом ви відчували втому чи брак енергії, настав час повернути собі звичний запал. Спробуйте спланувати нову пригоду з близькими - саме ви можете стати людиною, яка об'єднає всіх і запустить щось цікаве.

Рак

Карта Таро: Трійка Мечів

Не варто тримати біль у собі, особливо якщо вас щось давно турбує. Цього тижня поговоріть із людиною, якій довіряєте, і подумайте, як дистанціюватися від того, що завдає вам болю.

Лев

Карта Таро: Паж Жезлів

У стосунках настав час перегорнути сторінку й подивитися на людей без старих образ та упереджень. Дайте близьким можливість проявити себе по-новому - результат може вас здивувати.

Діва

Карта Таро: Диявол

Цього тижня варто звернути увагу на звички та сценарії у стосунках, які вас виснажують. Встановлюйте чіткі межі й не робіть за інших те, з чим вони цілком можуть впоратися самостійно.

Терези

Карта Таро: Сонце

На вас чекає період, коли можна дозволити собі більше радості, спонтанності та спілкування з близькими. Зустріч із друзями, маленьке свято або просто приємний день у хорошій компанії допоможуть перезавантажитися.

Скорпіон

Карта Таро: П'ятірка Монет

Цього тижня можуть нагадати про себе старі переживання, втрати або люди з минулого. Не замикайтеся в собі - якщо захочеться поговорити про свої почуття, зверніться до того, кому довіряєте.

Стрілець

Карта Таро: Лицар Монет

Не поспішайте відмовлятися від стосунків, які зараз здаються складними або виснажливими. Спробуйте подивитися на ситуацію з іншого боку, зрозуміти позицію іншої людини та зробити крок назустріч.

Козоріг

Карта Таро: Паж Мечів

Цього тижня не поспішайте робити висновки та приймати все за чисту монету. Придивіться до людини з вашого близького кола, яка останнім часом поводиться незвично, і спробуйте зрозуміти справжню причину її поведінки.

Водолій

Карта Таро: Смерть

Для вас цей період може стати часом остаточного завершення стосунків, які давно втратили колишню силу. Дозвольте собі відпустити минуле, щоб звільнити місце для нових людей і нового етапу життя.

Риби

Карта Таро: Закохані

Цього тижня у вашому особистому житті може виникнути непроста ситуація, пов'язана з вибором або сильним потягом. Не дозволяйте емоціям повністю взяти гору - перш ніж діяти, подумайте про можливі наслідки свого рішення.