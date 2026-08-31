Таро-гороскоп на неделю: кто начнет новую жизнь, а кто отпустит прошлое

Овен

Карта Таро: Императрица

Овнам обещают неделю, полную любовной энергии, тепла и приятных моментов.

В романтической сфере особенно удачно могут складываться отношения с Тельцами и Весами, а для кого-то этот период станет началом нового этапа в личной жизни или даже расширением семьи. Не торопитесь - наслаждайтесь природой, домашним уютом, встречами с друзьями и простыми радостями.

Телец

Карта Таро: Суд

Карта поможет Тельцам наконец-то осознать важные мнения и выводы, которые вызревали в последнее время.

На этой неделе вы будете готовы более четко выражать свою позицию и говорить о том, что раньше долго обдумывали. Вас ждет больше ясности и понимания своей роли в важных ситуациях.

Близнецы

Карта Таро: Король Жезлов

Близнецам этой недели захочется путешествий, новых впечатлений и открытий - лето для вас еще далеко не завершено.

Планируйте поездки, посещайте новые места и ставьте перед собой конкретные цели, ведь во время путешествий может родиться яркая идея. Новые впечатления могут перезагрузить мышление и подарить мощный творческий импульс.

Рак

Карта Таро: Десятка Жезлов

Десятка Жезлов советует Ракам притормозить и позволить себе полноценный отдых.

Смена сезона и накопившаяся усталость могут ощущаться особенно сильно, поэтому на этой неделе стоит позаботиться о сне, питании, воде и эмоциональном восстановлении. Воспринимайте ближайшие дни как своеобразный домашний спа-отдых - организм отблагодарит вас новыми силами.

Лев

Карта Таро: Королева Монет

Львы уже могут испытывать желание вернуться к порядку, привычным делам и рабочему ритму. Королева Монет обещает успех во всем, чему вы уделите достаточно внимания: от работы и финансов до здоровья и обустройства дома.

Пора взять инициативу в свои руки, определить приоритеты и организовать жизнь так, как хочется именно вам.

Дева

Карта Таро: Дурак

Для Дев начинается период нового старта, а карта Дурак призывает не бояться перемен.

Если в какой-то сфере жизни вы чувствуете застой, настал момент сделать первый шаг к желаемым изменениям - даже небольшой, но осознанный. Путешествия, новые технологии, смелые решения и выход за пределы обычного могут открыть перед вами интересные перспективы.

Весы

Карта Таро: Король Кубков

Король Кубков советует Весам провести неделю в приятной компании и максимально насладиться последними теплыми днями.

Речь идет не только о развлечениях, но и об искренних разговорах, близости, взаимопонимании и моментах, которые останутся теплыми воспоминаниями на осень и зиму. Окружите себя людьми, которых любите, и не отказывайте себе в удовольствии просто хорошо провести время.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть Скорпионам символизирует не буквальный конец, а мощную трансформацию и переход к новому этапу.

На этой неделе стоит оставить в прошлом то, что вы больше не хотите поддерживать - старую привычку, ситуацию, роль или связь. Отпуская то, что вы уже переросли, вы освобождаете место для предстоящего обновления.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Монет

Стрельцам пора постепенно возвращаться к более организованному ритму после летней суеты.

Рыцарь Монет советует составить реалистичный список дел на ближайший месяц, определить приоритеты и не тратить силы на второстепенное. Спокойная организация и внимание к собственным ресурсам помогут подготовиться к новому сезону без лишнего истощения.

Козерог

Карта Таро: Двойка Жезлов

Двойка Жезлов призывает Козерогов пересмотреть свои цели и стратегии в начале нового месяца.

Не пытайтесь одновременно контролировать все - определите главное, а остальные дела отложите или делегируйте. Спокойное время для планирования в начале недели поможет вам принять правильные решения и сосредоточиться на том, что действительно важно.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Водолеям карта Восьмерка Мечей советует не зацикливаться на летних разочарованиях, оскорблениях или неоправданных ожиданиях.

Не стоит додумывать других или переносить собственные страхи и раздражение на близких - лучше немного дистанцироваться и начать все с чистого листа. Эта неделя подарит возможность вернуться к собственному темпу и заниматься тем, что доставляет удовольствие.

Рыбы

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Рыбы могут быть особенно чувствительны после недавней полной Луны и склонны возвращаться мыслями к летним ситуациям и невысказанным словам.

Восьмерка Кубков советует отпустить разочарование и посмотреть вперед: впереди еще много шансов, в том числе неожиданных и приятных. Позвольте себе не контролировать будущее - оно может приятно удивить вас.