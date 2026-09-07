Таро-гороскоп на неделю: кому улыбнется удача, а кому пора отпустить прошлое

Овен

Карта Таро: Шестерка Мечей

Овнам на этой неделе стоит оставить позади то, что давно забирает силы. Вы уже готовы двигаться дальше, а внутренний голос подсказывает правильное направление - не игнорируйте его.

Телец

Карта Таро: Суд

Тельцы могут почувствовать, что больше не желают подстраиваться под чужие ожидания. Пора принять себя такими, какими вы стали, и позволить другим самостоятельно привыкнуть к вашим изменениям.

Близнецы

Карта Таро: Королева Жезлов

Близнецы наконец-то выходят из режима автопилота. На этой неделе появится больше энергии и мотивации, поэтому самое время определиться с целями и активно браться за их достижения.

Рак

Карта Таро: Пятерка Кубков

Ракам может быть сложно справиться с эмоциями и переживаниями о прошлом или будущем. Впрочем, карты советуют не позволять тревожным мыслям поглотить вас: будущее еще не написано, а самое лучшее - оставаться в настоящем.

Лев

Карта Таро: Тройка Мечей

Львам стоит честно взглянуть на ситуацию, в которой их могли оскорбить или предать. Если человек уже неоднократно показал свое отношение, возможно, пора установить дистанцию и позаботиться прежде всего о себе.

Дева

Карта Таро: Башня

Для Дев эта неделя может стать временем освобождения от того, что давно держится только благодаря вашим усилиям. Позвольте ненужному остаться в прошлом - это освободит энергию для дел, которые действительно приносят пользу.

Весы

Карта Таро: Тройка Кубков

Весам карты напоминают, что радость не нужно заслужить или постоянно ограничивать. Позвольте отдыхать, встречаться с близкими и наслаждаться жизнью без чувства вины.

Скорпион

Карта Таро: Туз Жезлов

Скорпионам пора действовать и запускать новые дела. Идея, проект, путешествие или даже новое знакомство могут стать началом интересной цепочки событий, поэтому не откладывайте первый шаг.

Стрелец

Карта Таро: Девятка Монет

Стрельцы на этой неделе могут понять, что способны на большее. Последовательность, дисциплина и более серьезное отношение к собственным целям помогут получить лучший результат и начать новый успешный период.

Козерог

Карта Таро: Смерть

Козерогам карты советуют отпустить то, что больше не работает: старые привычки, взгляды или даже прежнюю версию себя. Завершение определенного этапа станет не потерей, а необходимым условием будущего обновления.

Водолей

Карта Таро: Десятка Монет

Водолеям захочется больше стабильности и надежности - в доме, семье, финансах или образе жизни. Этот период хорошо подходит для долгосрочных планов и создания крепкого фундамента для будущего.

Рыбы

Карта Таро: Солнце

Рыбам выпадает одна из самых светлых карт Таро, призывающая не скрывать свою радость. Празднуйте свои победы, делитесь позитивом с близкими и не бойтесь позволить себе быть счастливыми.