Таро-гороскоп на тиждень: кому усміхнеться удача, а кому час відпустити минуле

Овен

Карта Таро: Шістка Мечів

Овнам цього тижня варто залишити позаду те, що давно забирає сили. Ви вже готові рухатися далі, а внутрішній голос підказує правильний напрямок - не ігноруйте його.

Телець

Карта Таро: Суд

Тельці можуть відчути, що більше не хочуть підлаштовуватися під чужі очікування. Настав час прийняти себе такими, якими ви стали, і дозволити іншим самостійно звикнути до ваших змін.

Близнюки

Карта Таро: Королева Жезлів

Близнюки нарешті виходять із режиму автопілота. Цього тижня з'явиться більше енергії та мотивації, тож саме час визначитися з цілями й активно братися за їхнє досягнення.

Рак

Карта Таро: П'ятірка Кубків

Ракам може бути складно впоратися з емоціями та переживаннями про минуле або майбутнє. Втім, карти радять не дозволяти тривожним думкам поглинути вас: майбутнє ще не написане, а найкраще - залишатися в теперішньому.

Лев

Карта Таро: Трійка Мечів

Левам варто чесно поглянути на ситуацію, у якій їх могли образити або зрадити. Якщо людина вже неодноразово показала своє ставлення, можливо, настав час встановити дистанцію та подбати насамперед про себе.

Діва

Карта Таро: Вежа

Для Дів цей тиждень може стати часом звільнення від того, що давно тримається лише завдяки вашим зусиллям. Дозвольте непотрібному залишитися в минулому - це звільнить енергію для справ, які справді приносять користь.

Терези

Карта Таро: Трійка Кубків

Терезам карти нагадують, що радість не потрібно заслужити чи постійно обмежувати. Дозвольте собі відпочивати, зустрічатися з близькими та насолоджуватися життям без почуття провини.

Скорпіон

Карта Таро: Туз Жезлів

Скорпіонам настав час діяти та запускати нові справи. Ідея, проєкт, подорож або навіть нове знайомство можуть стати початком цікавого ланцюжка подій, тому не відкладайте перший крок.

Стрілець

Карта Таро: Дев'ятка Монет

Стрільці цього тижня можуть усвідомити, що здатні на більше. Послідовність, дисципліна та серйозніше ставлення до власних цілей допоможуть отримати кращий результат і започаткувати новий успішний період.

Козоріг

Карта Таро: Смерть

Козорогам карти радять відпустити те, що більше не працює: старі звички, погляди або навіть колишню версію себе. Завершення певного етапу стане не втратою, а необхідною умовою для майбутнього оновлення.

Водолій

Карта Таро: Десятка Монет

Водоліям захочеться більше стабільності та надійності - у домі, сім'ї, фінансах чи способі життя. Цей період добре підходить для довгострокових планів і створення міцного фундаменту для майбутнього.

Риби

Карта Таро: Сонце

Рибам випадає одна з найсвітліших карт Таро, яка закликає не приховувати власну радість. Святкуйте свої перемоги, діліться позитивом із близькими та не бійтеся дозволити собі бути щасливими.