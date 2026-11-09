Таро-гороскоп на неделю: прогноз для всех знаков Зодиака с 9 по 15 ноября

Овен

Карта Таро: Смерть (прямая)

На этой неделе следует прекратить тратить время на то, что уже не приносит результата. На работе пересмотрите одну из текущих задач или проектов: если он потерял актуальность, обсудите с руководителем его завершение. Если имеете собственное дело, откажитесь от услуги, которае стабильно не имеет спроса. В отношениях честно признайте, какая проблема повторяется, и предложите конкретное решение. Карта символизирует завершение старого и переход к новому, а не буквальные потери.

Телец

Карта Таро: Тройка Монет (прямая)

Не пытайтесь выполнить все самостоятельно: результат этой недели в значительной степени зависит от сотрудничества. Если вы работаете в команде, распределите обязанности между участниками проекта и договоритесь о конкретных сроках. Фрилансерам и предпринимателям стоит найти одного надежного партнера для задачи, которую сложно закрыть собственными силами. В отношениях обсудите с партнером бытовые обязанности: определите, кто за что отвечает, вместо того, чтобы молча накапливать недовольство.

Близнецы

Карта Таро: Десятка Монет (прямая)

Эта карта напоминает о долгосрочной стабильности, семейных ценностях и материальной основе. Если планируете обычные покупки, составьте список необходимого на ближайшую неделю и проверьте, не дублируют ли новые приобретения уже имеющиеся вещи. Перед большой покупкой или кредитом сравните по меньшей мере три предложения и посчитайте полную сумму расходов. Не ориентируйтесь только на привлекательную цену: оцените, насколько решение будет выгодно в перспективе.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Кубков (прямая)

Не продолжайте вкладываться в то, что давно не доставляет удовольствия или результата. Если на работе вы постоянно берете на себя чужие обязанности, определите, от каких задач готовы отказаться, и сообщите об этом ответственным людям. Если у вас есть собственное дело, пересмотрите клиентские проекты: возможно, некоторые из них забирают больше ресурсов, чем приносят пользы. В отношениях следует честно поговорить о неудовлетворенных потребностях, а не поддерживать связь только по привычке.

Лев

Карта Таро: Рыцарь Мечей (прямая)

У вас может возникнуть желание быстро отреагировать на несправедливость или отстоять свою позицию. Используйте эту решительность конструктивно. Если вы наемный работник, подготовьте три конкретных аргумента в пользу своего предложения и озвучьте их на рабочей встрече. Предпринимателям следует разобраться с одним срочным вопросом, который задерживает работу, но не принимать решения без проверки фактов. Избегайте резких сообщений и споров для победы.

Дева

Карта Таро: Тройка Мечей (прямая)

Тройка Мечей указывает на обиду, разочарование или мучительное осознание правды. Если вы в паре, не пытайтесь скрыть то, что вас задело: назовите партнеру конкретную причину недовольства и объясните, какие перемены ожидаете. Если вы без пары, не возвращайтесь к разговору с человеком, после которого чувствуете себя обесцененными. Дайте время пережить разочарование и не соглашайтесь на отношения, в которых ваши чувства игнорируют.

Весы

Карта Таро: Пятерка Жезлов (прямая)

На работе возможны споры из-за разных взглядов или конкуренции. Если вы наемный работник, не вступайте в личное противостояние с коллегами: подготовьте аргументы и предложите конкретный способ разрешения спорного вопроса. Если работаете на себя, проверьте, чем ваши услуги отличаются от предложений конкурентов и определите одно преимущество, которое следует подчеркнуть клиентам. Не тратьте силы на соперничество, которое не помогает добиваться результата.

Скорпион

Карта Таро: Король Монет (прямая)

Король Монет символизирует материальную стабильность, опыт и управление ресурсами. Если у вас есть собственное дело, проверьте доходы и расходы за последний месяц и определите, какие направления приносят наибольшую пользу. Наемным работникам следует зафиксировать свои профессиональные результаты и подготовить аргументы для будущего разговора о зарплате или повышении. Избегайте необдуманных расходов и не пытайтесь произвести впечатление на других дорогими покупками.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Жезлов (прямая)

На этой неделе следует подумать о расширении профессиональных возможностей. Если вы работаете в компании, найдите две вакансии или направления развития, которые соответствуют вашим навыкам, и сравните требования к кандидатам. Фрилансерам и предпринимателям карта рекомендует выходить на новую аудиторию: составьте список из пяти потенциальных клиентов или партнеров и свяжитесь хотя бы с двумя. Не ограничивайтесь привычным кругом контактов - сейчас важно искать возможности за его пределами.

Козерог

Карта Таро: Паж Жезлов (прямая)

Вместо очередной привычной задачи попробуйте что-нибудь новое в профессиональной деятельности. Если вы работаете в найме, предложите руководителю одну идею, которую можно протестировать без больших затрат времени и ресурсов. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, выделите час на разработку новой услуги, формата или творческой концепции. Не исключайте предложение только потому, что раньше не работали в таком направлении. В то же время не вкладывайте значительные средства в непроверенный замысел.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Жезлов (прямая)

Шестерка Жезлов связана с признанием, достижениями и уверенностью в своих силах. Если вы наемный работник, расскажите руководителю о конкретных результатах своей работы и зафиксируйте достижения, которые могут стать аргументом для карьерного роста. Предпринимателям следует показать клиентам успешный проект или отзыв и напомнить о своих услугах. Не умаляйте собственный вклад, но и не присваивайте чужих заслуг: репутация зависит от честности.

Рыбы

Карта Таро: Императрица (прямая)

Императрица символизирует любовь, заботу, чувственность и способность создавать комфортные отношения. Если вы находитесь в паре, найдите время для совместного занятия без телефонов: приготовьте ужин или проведите вечер вдвоем. Если вы без пары, самостоятельно предложите встречу человеку, с которым вам интересно общаться. Не пытайтесь заслужить внимание чрезмерной уступчивостью. Карта напоминает о взаимности: важно не только отдавать тепло, но и получать его в ответ.