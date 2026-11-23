Овен

Карта Таро: Пятерка Монет (прямая)

На этой неделе важно не оставаться наедине с проблемой, особенно, если она касается денег или работы. Если вы наемный работник, обсудите с руководителем конкретную сложность и попросите необходимые ресурсы или помощь коллеги. Если вы работаете на себя, напишите двум потенциальным клиентам или коллегам относительно сотрудничества. В отношениях скажите партнеру, какой поддержки вам не хватает, вместо того чтобы скрывать недовольство. Если вы без пары, возобновите общение с человеком, которому вы доверяете. Не отказывайтесь от помощи из-за неудобства.

Телец

Карта Таро: Семерка Жезлов (прямая)

Вам придется отстаивать свою позицию, даже если кто-то не согласен с вашим решением. На работе наемным работникам следует подготовить три конкретных аргумента в пользу своего предложения и озвучить их на ближайшей встрече. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, пересмотрите условия одного заказа и не соглашайтесь на дополнительную работу без соответствующей оплаты. В отношениях очертите партнеру границы, которую больше не готовы нарушать. Не тратьте силы на споры с людьми, которые не хотят вас услышать.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Кубков (прямая)

Рыцарь Кубков связан с романтическими предложениями, искренними чувствами и творческими инициативами. Если вы в паре, предложите партнеру свидание или общее занятие, которое давно откладывали. Если вы без пары, сами напишите человеку, который вам симпатичен, и предложите встретиться без сложных намеков. В работе эта карта поддерживает творческий подход: наемным работникам следует презентовать одну новую идею коллектива, а фрилансерам - прислать потенциальному заказчику пример своей работы с коротким предложением сотрудничества. Не обещайте больше, чем сможете выполнить.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Кубков (прямая)

Не каждое дело заслуживает того, чтобы продолжать вкладывать в него время. Восьмерка Кубков говорит о сознательном уходе от того, что больше не удовлетворяет. Если вы наемный работник и давно не видите перспективы на нынешней должности, выпишите три критерия желаемой работы и найдите две подходящие вакансии. Если у вас есть собственное дело, определите одну услугу, которая занимает много времени и почти не приносит результата, и пересмотрите ее целесообразность. В отношениях не поддерживайте общение только из-за страха одиночества: если вы без пары, прекратите контакт, который не отвечает вашим потребностям.

Лев

Карта Таро: Иерофант (прямая)

На этой неделе результат будет зависеть от знаний, опыта и умения работать по понятным правилам. Наемным работникам следует обратиться к опытному коллеге за конкретным советом относительно сложной задачи. Если вы управляете собственным делом, проверьте, имеют ли ваши работники четкие инструкции, и в письменном виде опишите одну процедуру, которая до сих пор зависит только от ваших объяснений. В отношениях договоритесь с партнером о общем правиле бытовых обязанностей. Если вы без пары, обратите внимание на знакомства через обучение или профессиональную среду. Не игнорируйте чужой опыт.

Дева

Карта Таро: Двойка Монет (прямая)

На этой неделе придется совмещать несколько дел, но это не значит, что нужно браться за все одновременно. Если вы наемный работник, запишите все текущие задания, определите два самых срочных и согласуйте перенос остальных с руководителем. Фрилансерам и предпринимателям необходимо проверить календарь заказов и не принимать новый проект, пока не оценена реальная нагрузка. В вопросах денег перечислите планируемые расходы до конца недели и отделите обязательные платежи от необязательных. Не рассчитывайте, что дополнительное время автоматически появится в вашем графике.

Весы

Карта Таро: Туз Кубков (прямая)

Туз Кубков символизирует новые чувства, эмоциональную открытость и творческое начало. Если вы в паре, предложите партнеру откровенный разговор о том, чего вам не хватает в отношениях, и выслушайте ответ без прерываний. Если вы без пары, согласитесь на одну встречу или сами пригласите человека на кофе. Если у вас творческая работа, выделите 30 минут на первый рисунок идеи, которую давно хотели реализовать. Не требуйте от нового знакомства или проекта мгновенного результата: сейчас важно сделать первый искренний шаг.

Скорпион

Карта Таро: Король Жезлов (прямая)

Король Жезлов указывает на лидерство, предприимчивость и способность отвечать за свои решения. Наемным работникам следует предложить руководителю конкретный способ улучшить один рабочий процесс и взять на себя ответственность за его реализацию. Если вы фрилансер или предприниматель, определите одну услугу, которую хотите продвигать более активно, и подготовьте для нее краткую презентацию. В отношениях не пытайтесь единолично решать все за партнера: обсудите общие цели и распределите ответственность. Не путайте уверенное лидерство с желанием контролировать других.

Стрелец

Карта Таро: Паж Жезлов (прямая)

С 23 до 29 ноября появляется повод проверить новую идею на практике, даже если она пока кажется сырой. Наемным работникам следует предложить небольшой эксперимент в рамках рабочей задачи и определить, как будет оцениваться результат. Если вы работаете на себя, создайте пробную версию новой услуги или подготовьте первый образец работы и покажите потенциальным клиентам. В учебе выберите одно направление, которое вас заинтересовало, и посвятите ему 20 минут. Не вкладывайте значительные средства в замысел, еще не проверенный на практике.

Козерог

Карта Таро: Десятка Жезлов (прямая)

Вы можете взять на себя больше обязательств, чем реально выполнить. Если вы работаете в компании, составьте список всех незавершенных задач и попросите руководителя определить приоритеты для трех самых важных. Предпринимателям и фрилансерам следует передать другому человеку хотя бы одну повторяющююся задачу или отказаться от заказа, на который нет времени. В быту обсудите с партнером распределение обязанностей, назвав два дела, которые готовы передать. Не соглашайтесь на новые обязательства, пока не освободили место в расписании.

Водолей

Карта Таро: Семерка Мечей (прямая)

Семерка Мечей советует действовать стратегически, проверять информацию и не раскрывать все рабочие замыслы перед их подготовкой. Наемным работникам необходимо самостоятельно проверить цифры и факты в отчете перед передачей руководителю. Если у вас есть собственное дело, просмотрите доступ к рабочим документам и оставьте его только тем, кому он действительно нужен. В отношениях не используйте молчание как способ наказать партнера: если вы без пары, проверьте, совпадают ли слова нового знакомого с его поступками. Избегайте манипуляций и утаивание важной информации.

Рыбы

Карта Таро: Мир (прямая)

Мир означает достижение результата, признание пройденного пути и готовность к более широкому масштабу. Наемным работникам необходимо собрать примеры трех успешно выполненных задач и использовать их в разговоре о дальнейшем профессиональном развитии. Если вы предприниматель или фрилансер, предложите свою услугу новой аудитории, в частности, клиентам из другого города. В отношениях обсудите с партнером общую долгосрочную цель и определите первый шаг к ней. Если вы без пары, расширьте круг знакомств с помощью какого-то события или сообщества по интересам. Не обесценивайте уже достигнутое.