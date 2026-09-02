Таро-гороскоп на сентябрь: кому откроется новый путь, а кому следует подождать
Карты Таро могут подсказать, какие темы выйдут на первый план для каждого знака Зодиака в сентябре 2026. Этот прогноз поможет обратить внимание на возможности, риски и важные решения месяца.
Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает подробности.
Овен
Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая
Для Овнов сентябрь станет временем постепенного обновления после сложного периода. То, что раньше казалось окончательно разрушенным, может получить второй шанс, но для этого придется отпустить старые обиды и страхи.
Телец
Карта Таро: Колесница, перевернутая
Тельцам карты советуют не торопиться и не пытаться контролировать все. В сентябре планы могут изменяться, а чрезмерное давление на себя лишь создаст ощущение, что вы двигаетесь не в том направлении.
Близнецы
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Для Близнецов это одна из самых благоприятных карт месяца. Сентябрь может принести чувство уверенности в собственных силах, финансовую стабильность или приятные результаты работы, в которую вы давно вкладывались.
Рак
Карта Таро: Верховная Жрица
Ракам в сентябре следует больше доверять интуиции и не торопиться рассказывать всем о своих планах. Не вся информация будет лежать на поверхности, поэтому важные ответы могут прийти через наблюдение, сны или внутреннее чувство.
Лев
Карта Таро: Десятка Жезлов
Львы могут почувствовать, что на них навалилось слишком много дел и ответственности. Карта советует не тянуть все самостоятельно: в сентябре важно научиться отказываться от лишнего и просить о помощи.
Дева
Карта Таро: Шестерка Кубков
Для Дев сентябрь может быть связан с прошлым, приятными воспоминаниями и людьми, давно не появлявшимися в жизни. Возможна неожиданная встреча или возвращение к делу, которое когда-то доставляло удовольствие.
Весы
Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая
Весам будет сложно оставаться в режиме паузы - появится желание наконец-то действовать. В то же время карты советуют не бросаться в водоворот событий без восстановления сил, ведь спешка может быстро истощить.
Скорпион
Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутая
Скорпионам в сентябре следует особенно внимательно следить за словами и эмоциями. Резкие решения, споры и необдуманные сообщения могут создать проблемы там, где их можно было избежать.
Стрелец
Карта Таро: Четверка Кубков
Стрельцы могут почувствовать определенную усталость от однообразия или разочарования тем, как складываются события. В то же время рядом может появиться интересная возможность, которую легко не заметить из-за чрезмерной сосредоточенности на том, что уже не доставляет радости.
Козерог
Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутый
Козерогам карты советуют не откладывать важные дела и внимательнее отнестись к финансам. В сентябре могут возникнуть задержки в обучении, работе или реализации нового проекта, если недостаточно дисциплины.
Водолей
Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая
Водолеям может быть сложнее, чем обычно, услышать свою интуицию. Сентябрь требует меньше самообмана и больше честности с собой: не стоит игнорировать очевидные сигналы только потому, что они не отвечают вашим ожиданиям.
Рыбы
Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая
Для Рыб эта карта говорит о постепенном освобождении от тревог и навязчивых переживаний. Сентябрь может помочь оставить в прошлом страх, долго не дававший покоя, и наконец-то почувствовать внутреннее облегчение.
Ранее Styler рассказывал о прогнозе на начало сентября от астролога.