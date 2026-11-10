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Гороскопы 10 ноября 2026, 12:02

Тельцы, Рыбы и Раки не умеют отпускать: какому знаку Зодиаку сложнее уйти от партнера

Они замечают безразличие, но все равно находят причины дать отношениям еще один шанс
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Девушка страдает из-за отношений (коллаж: Styler)
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Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по склонности оставаться в отношениях без взаимности. В списке есть те, кто готов годами терпеть безразличие партнера, надеясь, что чувства еще можно вернуть.

Styler рассказывает, кто из представителей зодиакального круга возглавляет его.

12 место - Водолей

Водолеи ценят свободу и не готовы долго терпеть отношения, в которых их не уважают. Если они чувствуют, что чувства угасли, то скорее дистанцируются, чем будут пытаться любой ценой спасти союз.

11 место - Стрелец

Стрельцы не любят чувствовать себя зависимыми от другого человека. Они могут долго бороться за любовь, но безразличие партнера в конце концов заставит их выбрать свободу и новые возможности.

10 место - Овен

Овны не привыкли выпрашивать внимание и доказывать кому-то свою ценность. Даже если разрыв дается им непросто, гордость и желание быть любимыми обычно побеждают страх одиночества.

9 место - Близнецы

Близнецы могут долго сомневаться, стоит ли завершать отношения, особенно если они связывают общее прошлое. Однако как только они поймут, что рядом с партнером больше нет радости, начнут искать выход из ситуации.

8 место - Лев

Львы хотят быть в центре внимания любимого человека и нуждаются в искреннем восторге. Они могут терпеть холодность партнера в надежде вернуть былые чувства, но длительное игнорирование их потребностей сильно бьет по самолюбию.

7 место - Весы

Весам очень сложно отказаться от отношений, ведь они стремятся к гармонии и боятся одиночества. Иногда они настолько сосредотачиваются на сохранении союза, что забывают спросить себя, счастливы сами.

6 место - Дева

Девы часто пытаются найти логическое объяснение проблемам в отношениях и верят, что все поправимо. Они могут долго работать над отношениями даже тогда, когда партнер уже не прилагает никаких усилий.

5 место - Козерог

Козероги серьезно относятся к обязательствам и не любят признавать, что потраченные годы могли быть напрасны. Поэтому они иногда остаются рядом с человеком, который давно не отвечает им взаимностью, надеясь сохранить то, что строили вместе.

4 место - Скорпион

Скорпионы влюбляются глубоко и не так легко отпускают тех, кого впустили в сердце. Даже испытывая безразличие партнера, они могут держаться за воспоминания, сильные эмоции и надежду вернуть былую близость.

3 место - Рыбы

Рыбы склонны идеализировать любимого человека и видеть в нем лучшее даже тогда, когда реальность говорит об обратном. Они могут оправдывать равнодушие партнера, жить воспоминаниями и ждать любви, которой им так не хватает.

2 место - Рак

Для Раков отношения - это не просто романтика, а чувство дома, безопасности и эмоциональной близости. Им особенно тяжело отпускать человека, с которым связано много общих воспоминаний, поэтому они могут долго терпеть холодность и надеяться, что все еще можно вернуть.

1 место - Телец

Тельцы больше склонны держаться за привычные отношения даже тогда, когда у них давно нет прежней любви. Им трудно принимать изменения, поэтому они могут годами ожидать, что партнер изменится вместо того, чтобы решиться начать жизнь заново.

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