Телец

Для Тельцов 21 ноября станет возможностью внимательнее посмотреть на собственные финансы и понять, куда именно исчезают деньги. Ретроградный Сатурн, по прогнозу Миранда Руби, поможет представителям знака трезво оценить расходы, пересмотреть бюджет и определить, каких финансовых ошибок следует избегать. Не стоит огорчаться, если накопления пока не отвечают вашим ожиданиям: осознание проблемы уже станет важным шагом к переменам. Последовательность и разумное планирование помогут Тельцам заложить основу для будущего достатка.

Козерог

Козероги могут почувствовать результаты работы, которую выполняли в течение длительного времени. По словам астролога, появляющиеся сейчас финансовые возможности не случайны - они являются следствием настойчивости, ответственности и умения не отступать от поставленных целей. Ретроградный Сатурн напомнит представителям знака, что настоящая удача не приходит мгновенно, а требует терпения и последовательных действий. 21 ноября станет хорошим моментом, чтобы оценить свои достижения и продолжить движение к финансовой стабильности.

Скорпион

Для Скорпионов этот день может дать приятные финансовые результаты, которые станут подтверждением правильности выбранной стратегии. Миранда Руби отмечает, что представители знака способны привлекать достаток благодаря собственным решениям и продуманным действиям, хотя иногда полученные возможности становятся для них неожиданностью. Во время ретроградного движения Сатурна Скорпионы смогут увидеть, что их усилия не напрасны. Главное - не воспринимать успех как случайность, а ценить собственный труд и продолжать придерживаться финансового плана.