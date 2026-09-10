Весы, Овен, Рак и Козерог: их ждет неожиданный шанс на достаток

Весы

Для Весов переход Меркурия в свой знак может стать мощным толчком в общении. С 10 сентября случайный разговор или новое знакомство способны запустить цепочку событий, которая неожиданно приведет к приятным результатам.

Не стоит спешить с решениями - наоборот, сейчас полезно выслушать мнения других и задать правильные вопросы. Чем более открытыми вы будете к диалогу, тем больше шансов заметить возможность, которая принесет удачу.

Овен

Для Овнов Меркурий в Весах сделает особенно важной тему партнерства и взаимодействия с другими людьми. Вы можете начать лучше понимать чувства близких и увидеть в отношениях то, что раньше оставалось незамеченным.

Это удачное время для совместных дел, переговоров и командной работы. Если ваша цель зависит не только от вас, то период с 10 сентября может стать хорошим для того, чтобы объединить усилия и получить желаемый результат.

Рак

Для Раков этот транзит связан с домом, семьей и внутренним чувством комфорта. С 10 сентября может появиться желание больше вкладываться в свою жизнь, обустраивать пространство вокруг себя и наконец позволить себе то, что давно откладывалось.

Вы постепенно приходите к большему принятию себя, и это может привлечь нужных людей и благоприятные обстоятельства. Когда Рак чувствует себя уверенно и комфортно, ему гораздо легче замечать возможности для изобилия и личного развития.

Козерог

Для Козерогов с 10 сентября особенно перспективной сферой станет карьера. Меркурий в Весах будет способствовать важным разговорам с руководством, партнерами и людьми, которые могут влиять на ваше профессиональное будущее.

Не бойтесь прямо говорить о своих потребностях, планах и желаемом результате. В то же время готовность к компромиссу поможет договориться о большем, чем вы ожидали, а ваша уверенность может убедить других поддержать ваши идеи.