Традиционные украинские гадания на будущего мужа: значение сапога, вишневой ветви и других символов

Сапог показывал, откуда придет суженый

Одним из самых известных было гадание с сапогом. Девушка бросала его через голову или через хату и смотрела, как он упадет. Если сапог становился носком в определенную сторону, то считалось, что именно оттуда придет будущий жених.

В другом варианте девушки переставляли свои сапоги от места до выхода: чей первым добирался в дверь, и должна была первой выйти замуж.

То есть обувь в таких гаданиях символически была связана с дорогой и движением девушки из родительского дома в новую жизнь.

Вишневая ветвь должна была показать, будет ли замужество

На Катерину, 7 декабря (24 ноября по новому календарю ПЦУ) девушки тайком ломали веточку вишни и ставили ее в воду. По народному поверью, если к Рождеству или Новому году она зацветет, девушка вскоре выйдет замуж. Если веточка не распустится - придется еще подождать.

Этот обычай был частью более широкой традиции девичьих гаданий на Катерину, когда незамужние девушки просили о доброй судьбе и будущем браке.

Дрова могли "подсказать", какой будет мужчина

Для другого гадания девушка набирала охапку дров, а затем по одной доставала их, называя возможные характеристики будущего мужчины - в частности "вдовец", "купец", "молодец". То слово, на котором заканчивались дрова, воспринималось как ответ.

В других местностях просто считали дрова. Парное количество могло считаться хорошим признаком будущего замужества.

Балабушка должна была определить, кто выйдет замуж первой

На Андреевские вечерницы (30 ноября) девушки пекли маленькие пирожки - балабушки. Каждая должна была обозначить свою, после чего к ним подпускали собаку. Считалось, что девушка, чью балабушку пес схватит первой, первой и выйдет замуж. Такой обычай описывает и Музей Ивана Гончара.

В то же время этнографические материалы отмечают, что балабушки имели много региональных названий, а именно гадание было одним из лучше сохранившихся в народной памяти девичьих обрядов на Андрея.

Фасоль, плетень и даже лай собаки

Гадали и с помощью простых предметов, ежедневно рядом. Девушки считали колья в плетне, повторяя слова типа "вдовец - молодец", считали дрова или использовали фасоль. Так пытались получить символический ответ о будущем замужестве.

Еще один способ был связан с направлением. Девушка могла выйти с кнышом и слушать, с какой стороны будет лаять собака. Считалось, что с той стороны может прийти будущий жених.

Расческу клали под подушку

Существовало и гадание во сне. На Новый год или Рождество девушка клала расческу под подушку, веря, что будущий суженый придет во сне чесать ей косу. В других вариантах за волоском на гребешке пытались определить, какой внешности или "масти" будет будущий мужчина.

В какие еще приметы верили

Не все народные представления о будущем замужестве были связаны с гаданием. Девушки также обращали внимание на случайные знаки, звуки и поведение людей и животных, которым придавали символическое значение.

Кто первым переступил порог дома. Такая случайность могла восприниматься как символ будущих перемен в семье. Особое внимание обращали на то, кто именно приходил в дом и с какими новостями.

Раздался разговор о свадьбе. Ее могли воспринять как хороший знак для незамужней девушки, особенно, если тема брака возникала неожиданно.

Встретить дорогой мужчину (особенно молодого и холостого). Могли трактовать как хороший знак и намек на скорые изменения в личной жизни.

Услышать пение петуха в необычное время. Также часто воспринимали как предвестник перемен. В народной традиции голос петуха вообще связывался с переходом от одного сословия к другому и началом нового дня.

Случайная находка кольца или другого украшения. Такое событие часто ассоциировали с будущим браком. Такие предметы воспринимались как символы супружеской жизни и изобилия.