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Гороскопы 10 сентября 2026, 12:25

Рак, Рыбы и Весы тяжелее всего переносят одиночество: рейтинг всех знаков Зодиака

Они могут этого не показывать, но оставаться наедине для них - настоящее испытание
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Какие знаки Зодиака больше всего боятся одиночества (фото: Styler)
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Для одних людей время наедине - возможность отдохнуть, а для других оно быстро превращается в эмоциональный дискомфорт. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым особенно важны общение, внимание и присутствие близких.

Styler рассказывает, какие знаки Зодиака хуже всего переносят одиночество и кому особенно нужны тепло и эмоциональная близость.

12 место - Водолей

Водолей меньше всего боится оставаться наедине, ведь прекрасно чувствует себя в собственном мире. Ему важно иметь свободу, личное пространство и время для своих идей, поэтому одиночество он часто воспринимает как приятную паузу.

11 место - Стрелец

Стрельца сложно напугать отсутствием компании - он всегда найдет, чем себя занять. Путешествие, новое хобби или спонтанное приключение быстро вытеснят мысли об уединении.

10 место - Дева

Дева не нуждается в постоянном присутствии других людей, ведь ей комфортно заниматься собственными делами. Одиночество для этого знака часто становится временем, когда можно все обдумать, навести порядок в голове и спокойно заняться планами.

9 место - Козерог

Козероги внешне демонстрирует полную самодостаточность и может долго обходиться без компании. Однако за этой независимостью иногда скрывается потребность иметь рядом хотя бы несколько человек, которым он действительно доверяет.

8 место - Овен

Овен не любит скучать, но и одиночество не воспринимает как трагедию. Если рядом никого нет, он просто придумывает себе новую цель, дело или приключение - и уже через несколько часов забывает, что вообще скучал.

7 место - Скорпион

Скорпион может спокойно оставаться один, особенно если не доверяет окружающим. Но когда ему не хватает настоящей эмоциональной близости, одиночество переживает гораздо острее, чем он готов показать.

6 место - Близнецы

Близнецам жизненно необходимо общение: разговоры, сообщения, шутки и новые знакомства. Длительная тишина быстро начинает их раздражать, поэтому они почти всегда находят кого-нибудь, с кем можно поговорить.

5 место - Лев

Лев любит быть среди людей и особенно ценит внимание и чувство собственной значимости. Когда рядом никого нет, ему может казаться, что жизнь стала слишком тихой - хотя драматический Лев, конечно, способен и сам устроить себе шоу.

4 место - Телец

Тельцу важны комфорт, стабильность и ощущение, что рядом есть человек, на которого можно положиться. Он может наслаждаться тишиной, но длительное отсутствие тепла и близкого общения постепенно начинает его угнетать.

3 место - Весы

Весы очень ценят партнерство, гармонию и эмоциональный баланс, поэтому одиночество им дается непросто. Им важно иметь кого-нибудь, с кем можно поговорить, поделиться впечатлениями и просто почувствовать себя нужными.

2 место - Рыбы

Рыбы очень чувствительны к недостатку внимания и душевному контакту. Они могут быть среди десятков людей, но все равно ощущать одиночество, если рядом нет того, кто по-настоящему понимает их внутренний мир.

1 место - Рак

Рак - знак, которому труднее всего быть в одиночестве, ведь больше всего требует тепла, заботы и эмоциональной близости. Для него особенно важно иметь свой круг людей, где можно быть собой, поэтому длительное одиночество может переживать очень болезненно.

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