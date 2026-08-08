От страсти до разочарования: эти знаки Зодиака чаще всего влюбляются не в тех
Когда чувства сильнее здравого смысла, легко увидеть в человеке больше, чем есть на самом деле. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые чаще всего попадают в такие любовные истории.
Styler узнавал, кто чаще всего идеализирует партнеров и почему им сложно заметить очевидное.
12 место - Козерог
Козероги редко теряют голову из-за чувств, ведь долго присматриваются к человеку. Они больше доверяют поступкам, чем красивым словам, поэтому риск влюбиться не в того у них один из самых низких.
11 место - Дева
Девы внимательно анализируют партнера и часто замечают детали, которые другие пропускают. Они могут дать человеку шанс, но обычно быстро понимают, если отношения не имеют будущего.
10 место - Скорпион
Скорпионы редко влюбляются случайно - они глубоко чувствуют людей и долго проверяют их намерения. Однако сильная страсть иногда может заставить их оправдывать партнера.
9 место - Телец
Тельцы ценят стабильность и не торопятся открывать сердце. Но если уж привязались, могут долго держаться за человека, даже когда отношения перестали доставлять радость.
8 место - Весы
Весы легко очаровываются красотой, харизмой и романтикой. Иногда они могут влюбиться в образ человека, созданного в своем воображении.
7 место - Лев
Львы любят яркие эмоции и красивые истории любви. Из-за желания видеть в партнере лучше они могут не сразу заметить его недостатки.
6 место - Овен
Овны быстро увлекаются и могут влюбиться с первого взгляда. Их привлекают сильные эмоции, но иногда именно из-за спешки они выбирают не того человека.
5 место - Близнецы
Близнецы влюбляются в общение, интеллект и новые впечатления. Однако интерес к загадочным людям может привести их к отношениям с теми, кто не готов к серьезности.
4 место - Стрелец
Стрельцы часто видят в людях потенциал и любят давать второй шанс. Их вера в лучшее время иногда заставляет оставаться рядом с теми, кто этого не ценит.
3 место - Рыбы
Рыбы - одни из величайших романтиков среди знаков Зодиака. Они могут идеализировать партнера, закрывать глаза на проблемы и влюбляться в мечту, а не в реального человека.
2 место - Водолей
Водолеи часто тянутся к необычным и сложным людям. Им может казаться, что именно они смогут понять партнера лучше всех, даже если отношения становятся утомительными.
1 место - Рак
Раки больше всего рискуют влюбиться не в того человека из-за своей эмоциональности и желания заботиться. Они могут долго оправдывать партнера и верить, что любовь поможет изменить ситуацию.
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