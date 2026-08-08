Від пристрасті до розчарування: ці знаки Зодіаку найчастіше закохуються не в тих
Коли почуття сильніші за здоровий глузд, легко побачити в людині більше, ніж є насправді. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найчастіше потрапляють у такі любовні історії.
Styler дізнавався, хто найчастіше ідеалізує партнерів і чому їм складно помітити очевидне.
12 місце - Козоріг
Козороги рідко втрачають голову через почуття, адже довго придивляються до людини. Вони більше довіряють вчинкам, ніж красивим словам, тому ризик закохатися не в того у них один із найнижчих.
11 місце - Діва
Діви уважно аналізують партнера і часто помічають деталі, які інші пропускають. Вони можуть дати людині шанс, але зазвичай швидко розуміють, якщо стосунки не мають майбутнього.
10 місце - Скорпіон
Скорпіони рідко закохуються випадково - вони глибоко відчувають людей і довго перевіряють їхні наміри. Однак сильна пристрасть іноді може змусити їх виправдовувати партнера.
9 місце - Телець
Тельці цінують стабільність і не поспішають відкривати серце. Але якщо вже прив’язалися, можуть довго триматися за людину, навіть коли стосунки перестали приносити радість.
8 місце - Терези
Терези легко зачаровуються красою, харизмою та романтикою. Іноді вони можуть закохатися в образ людини, яку самі створили у своїй уяві.
7 місце - Лев
Леви люблять яскраві емоції та красиві історії кохання. Через бажання бачити у партнері найкраще вони можуть не одразу помітити його недоліки.
6 місце - Овен
Овни швидко захоплюються і можуть закохатися з першого погляду. Їх приваблюють сильні емоції, але іноді саме через поспіх вони обирають не ту людину.
5 місце - Близнюки
Близнюки закохуються у спілкування, інтелект і нові враження. Проте інтерес до загадкових людей може привести їх до стосунків із тими, хто не готовий до серйозності.
4 місце - Стрілець
Стрільці часто бачать у людях потенціал і люблять давати другий шанс. Їхня віра у краще іноді змушує залишатися поруч із тими, хто цього не цінує.
3 місце - Риби
Риби - одні з найбільших романтиків серед знаків Зодіаку. Вони можуть ідеалізувати партнера, закривати очі на проблеми й закохуватися у мрію, а не в реальну людину.
2 місце - Водолій
Водолії часто тягнуться до незвичайних і складних людей. Їм може здаватися, що саме вони зможуть зрозуміти партнера краще за всіх, навіть якщо стосунки стають виснажливими.
1 місце - Рак
Раки найбільше ризикують закохатися не в ту людину через свою емоційність і бажання піклуватися. Вони можуть довго виправдовувати партнера та вірити, що любов допоможе змінити ситуацію.
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