Водолей, Козерог или Лев: какой знак Зодиака труднее всего идет на примирение

12 место - Рыбы

Рыбы обычно не любят конфликтов и могут быстро отступить, если понимают, что причинили кому-то боль. Они способны искренне извиниться, особенно если испытывают вину.

11 место - Весы

Весы ценят гармонию в отношениях, поэтому не хотят долго находиться в ссоре. Даже если им сложно прямо сказать "извини", они часто пытаются загладить конфликт другими словами или поступками.

10 место - Рак

Раки очень эмоциональны и могут болезненно переживать собственные ошибки. Если они поймут, что действительно были неправы, то способны извиниться, хотя сначала могут замкнуться в себе.

9 место - Дева

Девы любят анализировать ситуацию и способны признать свою неправоту, видя убедительные аргументы. Правда, вместо простого "прости" от них можно услышать длинное объяснение того, почему все произошло именно так.

8 место - Скорпион

Скорпионы не любят демонстрировать слабость, поэтому искренние извинения могут давать им непросто. Они могут долго молчать, но если человек им действительно дорог, в конце концов сделают шаг навстречу.

7 место - Телец

Телец - очень упрямый знак, и заставить его признать поражение бывает сложно. Даже понимая, что был неправ, он может ждать, пока первый шаг сделает кто-нибудь другой.

6 место - Стрелец

Стрельцы часто говорят прямо и не всегда задумываются, как их слова могут повлиять на других. Они могут искренне не понимать, зачем извиняться за то, что просто "сказали правду".

5 место - Близнецы

Близнецы легко находят аргументы, которые помогают им оправдать собственное поведение. Вместо слова "извини" от них можно услышать шутку, смену темы или попытку убедить собеседника, что тот все неправильно понял.

4 место - Овен

Овны быстро вспыхивают и могут наговорить лишнего во время ссоры. Они не всегда готовы первыми признать свою вину, ведь для них уступить значит частично проиграть.

3 место - Козерог

Козероги редко извиняются только для того, чтобы прекратить конфликт. Они предпочитают действовать рационально и могут быть убеждены, что если были правы по сути, то извиняться им не за что.

2 место - Лев

Львам непросто признать, что они могли ошибиться, особенно если ситуация происходит на глазах других. Их гордость часто не позволяет первым сделать шаг к примирению, даже если внутри они уже сожалеют о своем поведении.

1 место - Водолей

Водолеи могут искренне не понимать, почему от них ожидают именно слова "извини". Они склонны смотреть на конфликт со стороны логики, поэтому вместо эмоционального раскаяния могут предложить просто оставить ситуацию в прошлом.