Водолій, Козоріг чи Лев: який знак Зодіаку найважче йде на примирення

12 місце - Риби

Риби зазвичай не люблять конфліктів і можуть швидко відступити, якщо розуміють, що завдали комусь болю. Вони здатні щиро попросити вибачення, особливо якщо відчувають провину.

11 місце - Терези

Терези цінують гармонію у стосунках, тому не хочуть довго перебувати у сварці. Навіть якщо їм складно прямо сказати "вибач", вони часто намагаються загладити конфлікт іншими словами або вчинками.

10 місце - Рак

Раки дуже емоційні й можуть болісно переживати власні помилки. Якщо вони зрозуміють, що справді були неправі, то здатні попросити пробачення, хоча спочатку можуть замкнутися в собі.

9 місце - Діва

Діви люблять аналізувати ситуацію і здатні визнати свою неправоту, якщо бачать переконливі аргументи. Щоправда, замість простого "вибач" від них можна почути довге пояснення того, чому все сталося саме так.

8 місце - Скорпіон

Скорпіони не люблять демонструвати слабкість, тому щирі вибачення можуть даватися їм непросто. Вони можуть довго мовчати, але якщо людина їм справді дорога, зрештою зроблять крок назустріч.

7 місце - Телець

Телець - дуже впертий знак, і змусити його визнати поразку буває складно. Навіть розуміючи, що був неправий, він може чекати, поки перший крок зробить хтось інший.

6 місце - Стрілець

Стрільці часто говорять прямо і не завжди замислюються, як їхні слова можуть вплинути на інших. Вони можуть щиро не розуміти, навіщо просити вибачення за те, що просто "сказали правду".

5 місце - Близнюки

Близнюки легко знаходять аргументи, які допомагають їм виправдати власну поведінку. Замість слова "вибач" від них можна почути жарт, зміну теми або спробу переконати співрозмовника, що той усе неправильно зрозумів.

4 місце - Овен

Овни швидко спалахують і можуть наговорити зайвого під час сварки. Вони не завжди готові першими визнати свою провину, адже для них поступитися означає частково програти.

3 місце - Козоріг

Козероги рідко вибачаються лише для того, щоб припинити конфлікт. Вони вважають за краще діяти раціонально і можуть бути переконані, що якщо мали рацію по суті, то вибачатися їм немає за що.

2 місце - Лев

Левам непросто визнати, що вони могли помилитися, особливо якщо ситуація відбувається на очах інших. Їхня гордість часто не дозволяє першими зробити крок до примирення, навіть якщо всередині вони вже шкодують про свою поведінку.

1 місце - Водолій

Водолії можуть щиро не розуміти, чому від них очікують саме слова "вибач". Вони схильні дивитися на конфлікт із боку логіки, тому замість емоційного каяття можуть запропонувати просто залишити ситуацію в минулому.