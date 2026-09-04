Знают, на какую кнопку нажать: эти знаки Зодиака манипулируют лучше всего
Некоторые знаки Зодиака тонко испытывают чужие эмоции, замечают слабые места и умеют искусно влиять на людей. Их главное преимущество - способность получать желаемое без прямого давления.
Styler рассказывает, кто из них достиг в этом наибольшего мастерства.
12 место - Стрелец
Стрельцы слишком прямолинейны, чтобы долго плести хитрые схемы. Если им что-нибудь нужно, они, скорее всего, просто скажут об этом прямо, а не будут пытаться незаметно подтолкнуть вас к нужному решению.
11 место - Овен
Овны любят получать желаемое, но терпения для сложных манипуляций у них обычно не хватает. Им проще нажать харизмой, энергией или напором, чем месяцами продумывать психологическую комбинацию.
10 место - Водолей
Водолеи могут отлично видеть слабые места других, но далеко не всегда используют эти знания. Они скорее убедят вас логикой, чем станут играть на чувствах.
9 место - Телец
Тельцы умеют стоять на своем так убедительно, что иногда это уже похоже на манипуляцию. Их главное оружие - упрямство, спокойствие и умение ждать, пока другие сами согласятся с их позицией.
8 место - Рыбы
Рыбы прекрасно испытывают чужие эмоции, а потому могут нечаянно или сознательно давить на нужную кнопку. Их козырь - образ обиженного человека, после которого собеседнику может стать неудобно сказать "нет".
7 место - Лев
Львы умеют очаровывать людей и легко используют свою харизму, когда хотят получить желаемое. Комплимент, уверенность и немного драматичности - и собеседник уже сам не замечает, как соглашается.
6 место - Близнецы
Близнецы могут убедить почти кого угодно, особенно если у них достаточно времени на разговор. Они быстро подстраиваются под собеседника и знают, какие слова сработают сейчас.
5 место - Рак
Раки редко манипулируют грубо - они действуют тоньше. Могут напомнить, сколько вам сделали, намекнуть на разочарование или просто заставить вас почувствовать вину, даже не сказав ничего прямо.
4 место - Весы
Весы отлично знают, как понравиться человеку, а это уже половина успеха. Они могут так мягко подвести собеседника к нужному решению, что тот будет уверен: это была исключительно его собственная идея.
3 место - Дева
Девы редко действуют импульсивно - они сначала анализируют ситуацию, а уже потом делают ход. Они могут собрать столько фактов, аргументов и деталей, что спорить с ними становится практически невозможно.
2 место - Скорпион
Скорпионы считаются одними из самых опасных соперников в психологических играх. Они быстро замечают чужие слабости, прекрасно испытывают эмоции и могут ждать нужного момента, чтобы использовать эту информацию.
1 место - Козерог
Козероги возглавляют этот рейтинг благодаря холодному расчету и умению играть на несколько ходов вперед. Они не обязательно манипулируют открыто: иногда Козерог просто создает ситуацию, в которой вы сами делаете именно то, что ему требовалось.
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