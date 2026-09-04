Знають, на яку кнопку натиснути: ці знаки Зодіаку маніпулюють найкраще
Деякі знаки Зодіаку тонко відчувають чужі емоції, помічають слабкі місця та вміють майстерно впливати на людей. Їхня головна перевага - здатність отримувати бажане без прямого тиску.
Styler розповідає, хто з них досяг у цьому найбільшої майстерності.
12 місце - Стрілець
Стрільці занадто прямолінійні, щоб довго плести хитрі схеми. Якщо їм щось потрібно, вони, швидше за все, просто скажуть про це прямо, а не намагатимуться непомітно підштовхнути вас до потрібного рішення.
11 місце - Овен
Овни люблять отримувати бажане, але терпіння для складних маніпуляцій у них зазвичай не вистачає. Їм простіше натиснути харизмою, енергією або напором, ніж місяцями продумувати психологічну комбінацію.
10 місце - Водолій
Водолії можуть чудово бачити слабкі місця інших, але далеко не завжди використовують ці знання. Вони радше переконають вас логікою, ніж стануть грати на почуттях.
9 місце - Телець
Тельці вміють стояти на своєму так переконливо, що іноді це вже схоже на маніпуляцію. Їхня головна зброя - впертість, спокій і вміння чекати, поки інші самі погодяться з їхньою позицією.
8 місце - Риби
Риби чудово відчувають чужі емоції, а тому можуть ненавмисно або цілком свідомо тиснути на потрібну кнопку. Їхній козир - образ скривдженої людини, після якого співрозмовнику може стати незручно сказати "ні".
7 місце - Лев
Леви вміють зачаровувати людей і легко використовують свою харизму, коли хочуть отримати бажане. Комплімент, впевненість і трохи драматичності - і співрозмовник уже сам не помічає, як погоджується.
6 місце - Близнюки
Близнюки можуть переконати майже кого завгодно, особливо якщо мають достатньо часу на розмову. Вони швидко підлаштовуються під співрозмовника і знають, які слова спрацюють саме зараз.
5 місце - Рак
Раки рідко маніпулюють грубо - вони діють тонше. Можуть нагадати, скільки для вас зробили, натякнути на розчарування або просто змусити вас відчути провину, навіть не сказавши нічого прямо.
4 місце - Терези
Терези чудово знають, як сподобатися людині, а це вже половина успіху. Вони можуть так м'яко підвести співрозмовника до потрібного рішення, що той буде впевнений: це була виключно його власна ідея.
3 місце - Діва
Діви рідко діють імпульсивно - вони спочатку аналізують ситуацію, а вже потім роблять хід. Вони можуть зібрати стільки фактів, аргументів і деталей, що сперечатися з ними стає практично неможливо.
2 місце - Скорпіон
Скорпіони вважаються одними з найнебезпечніших суперників у психологічних іграх. Вони швидко помічають чужі слабкості, чудово відчувають емоції та можуть чекати потрібного моменту, щоб використати цю інформацію.
1 місце - Козоріг
Козороги очолюють цей рейтинг завдяки холодному розрахунку та вмінню грати на кілька ходів уперед. Вони не обов'язково маніпулюють відкрито: іноді Козоріг просто створює ситуацію, у якій ви самі робите саме те, що йому було потрібно.
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