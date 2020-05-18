В Одесі обвалився житловий будинок: стали відомі деталі події

В Одесі обвалився житловий будинок (Колаж РБК-Україна)

Кілька мешканців після обвалення будинку в Одесі повністю позбулися свого майна

В Одесі сталося обвалення житлового будинку по вулиці Торговій. Частина п'ятиповерхового будинку просто обрушилася на вулицю, три квартири повністю зруйновані та заблокована робота транспорту. Частина мешканців опинилися без особистого транспорту, його засипало уламками. Інформації про загиблих і постраждалих поки немає.

Як розповіла одна з мешканок будинку Марина Мануліна, о 16:20 мешканці почули дивний тріск і побігли на вулицю.

"Вниз звалилася вся квартира, крім однієї кімнати. Обвал поховав і мою машину. О 16:20 почули, як тріщить будинок, схопили документи та тварин, і вибігли. Залишилися без нічого", - розповіла постраждала у коментарі для видання "Думська".

В Одесі обвалився житловий будинок

На цей момент на місці обвалення працюють рятувальники, і розбирають завали. Інформації про постраждалих або загиблих поки немає.

В Одесі обвалився житловий будинок

"В будинку 30 квартир заселено, прописана 41 людина. Зараз співробітники департаменту та ЖКС "Порто-Франківський" намагаються з'ясувати, хто теоретично може бути під завалами. Опитують мешканців будинку, хто міг бути у зруйнованих квартирах", - повідомили в муніципальному департаменті міського господарства.

В Одесі обвалився житловий будинок (Фото: dumskaya.net)

За інформацією від місцевих жителів, причиною обвалу могло стати будівництво багатофункціонального центру. Поруч з будинком знаходилися старі радянські лазні, які були знесені компанією "Некст Джен девелопмент".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ОАЕ сталася пожежа в 45-поверховому хмарочосі.

Автор: Маруся Щаслива