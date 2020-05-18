В Одессе рухнул жилой дом: стали известны детали происшествия

В Одессе обрушился жилой дом (Коллаж РБК-Украина)

Несколько жильцов после обрушения дома в Одессе полностью лишились своего имущества

В Одессе произошло обрушение жилого дома по улице Торговой. Часть пятиэтажного дома просто обрушилась на улицу, три квартиры полностью разрушены и заблокирована работа транспорта. Часть жильцов оказались без личного транспорта, его засыпало обломками. Информации о погибших и пострадавших пока нет.

Как рассказала одна из жительниц дома Марина Манулина, в 16:20 жильцы услышали странный треск и побежали на улицу.

"Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16:20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных, и выбежали. Остались без ничего", - рассказала пострадавшая в комментарии для издания "Думская".

В Одессе обрушился жилой дом

На данный момент на месте обрушения работают спасатели, и разбирают завалы. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

В Одессе обрушился жилой дом

"В доме заселено 30 квартир, прописан 41 человек. В настоящий момент сотрудники департамента и ЖКС "Порто-Франковский" пытаются выяснить, кто теоретически может быть под завалами. Опрашивают жильцов дома, кто мог быть в разрушенных квартирах", - сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства.

В Одессе обрушился жилой дом (Фото: dumskaya.net)

По информации от местных жителей, причиной обвала могло стать строительство многофункционального центра. Рядом с домом находились старые советские бани, которые были снесены компанией "Некст Джен девеломпент".

Напомним, ранее мы писали о том, что в ОАЭ произошел пожар в 45-этажном небоскребе.

Автор: Маруся Счастливая