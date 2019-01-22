"Таврія" намагалася гальмувати: деталі страшної аварії в Києві

Колаж РБК-Україна

Очевидці розповіли, чому автомобіль винесло на зустрічну смугу

У Києві на Столичному шосе сталася страшна аварія, в якій загинуло три людини. Подробиці ДТП повідомляє "Інформатор" з місця подій.

ДТП сталося у вівторок, 22 січня на трасі в бік Козятина. Автомобіль "Таврія" і автомобіль Volkswagen зіткнулися практично лоб в лоб. За попередніми даними "Таврія" прямувала у бік столиці, а Volkswagen рухався по зустрічній смузі.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Під'їхавши до світлофора, водій "Таврії" не встиг відреагувати на зелене світло і почав різко гальмувати. Через це машину винесло на зустрічну смугу, де і стався удар з автомобілем Volkswagen. У іномарки спрацювали подушки безпеки, однак це не врятувало життя водієві. Він, також, як і водій "Таврії", помер на місці. Також загинув і пасажир автомобіля "Таврія". Ще кілька людей серйозно постраждали.

Експерти стверджують, що гальмівні шляхи "Таврії" тягнуться на 8-10 метрів. На даний момент поліція з'ясовує всі обставини аварії і встановлює механізм ДТП.

"Поліцейський відводить у бік мати загиблого тільки що в аварії чоловіка. Скоро його будуть вирізати бійці АРЗ СП. Поспішати вже нікуди, всі троє в двох авто померли на місці. По всій дорозі кров, уламки та жовті номерки смерті. З картонної цифри 1 почалася страшна трагедія. Поки пишу текст, в 50 метрах від місця аварії, мимо проносяться авто далеко за сотню, це там, де перекрита дорога, червоні мигалки, стоять пожарки і купа уламків на всіх смугах. Аж авто качає", - розповів один з очевидців на сторінці dtp.kiev.ua

Фото: kiev.informator.ua

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