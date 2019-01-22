ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Таврия" пыталась тормозить: детали жуткой аварии в Киеве

STYLERПроисшествия    22.01.2019 - 15:37
"Таврия" пыталась тормозить: детали жуткой аварии в Киеве
Коллаж РБК-Украина

Очевидцы рассказали, почему автомобиль вынесло на встречную полосу

В Киеве на Столичном шоссе произошла страшная авария, в которой погибло три человека. Подробности ДТП сообщает "Информатор" с места событий.

ДТП произошло во вторник, 22 января на трассе в сторону Козятина. Автомобиль "Таврия" и автомобиль Volkswagen столкнулись практически лоб в лоб. По предварительным данным "Таврия" направлялась в сторону столицы, а Volkswagen двигался по встречной полосе.

&quot;Таврия&quot; пыталась тормозить: детали жуткой аварии в Киеве

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Подъехав к светофору, водитель "Таврии" не успел отреагировать на зеленый свет и начал резко тормозить. Из-за этого машину вынесло на встречную полосу, где и произошел удар с автомобилем Volkswagen. У иномарки сработали подушки безопасности, однако это не спасло жизнь водителю. Он, также, как и водитель "Таврии", скончался на месте. Также погиб и пассажир автомобиля "Таврия". Еще несколько человек серьезно пострадали.

Эксперты утверждают, что тормозные пути "Таврии" тянутся на 8-10 метров. На данный момент полиция выясняет все обстоятельства аварии и устанавливает механизм ДТП.

"Полицейский отводит в сторону мать погибшего только что в аварии мужчины. Скоро его вырежут бойцы АРЗ СП. Спешить уже некуда, все трое в двух авто умерли на месте. По всей дороге кровь, обломки и желтые номерки смерти. С картонной цифры 1 началась жуткая трагедия. Пока пишу текст в 50 метрах от места аварии, мимо проносятся авто далеко за сотню, это там, где перекрыта дорога, красные мигалки, стоят пожарки и куча обломков на всех полосах. Аж авто качает", - рассказал один из очевидцев на странице dtp.kiev.ua

 

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что во Львовской области автобус переехал сидящего человека.

А также рассказывали о том, что в Ровенской области фура на скорости вылетела на тротуар.

ДТП в Харькове: новые скандальные подробности аварии с участием Зайцевой На трассе Днепр-Каменское столкнулись около 10 автомобилей
Новости Украины КиеваварияДТПпогибли
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь