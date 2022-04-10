Під Харковом у полон потрапив відомий письменник і волонтер Володимир Вакуленко

У селі Капитолівка біля Ізюма Харківської області російські окупанти взяли в полон українського письменника і волонтера Володимира Вакуленка. Ймовірно, з ним у полоні опинився і син-підліток.

"Вчора підтвердилося те, що вже з кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, Ізюмського волонтера і літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом російські вояки, або представники окупаційної влади. Його подальша доля, як і доля Віталіка, невідома", - повідомила Новицька.

Востаннє на зв'язок Володимир Вакуленко виходив 7 березня. Про його місцезнаходження на цей момент нічого не відомо. Новицька вважає, що причиною могла стати проукраїнська позиція Вакуленка та його участь в АТО.

Фото: Володимир Вакуленко

Володимир Вакуленко - громадський діяч, письменник, перекладач і волонтер. Автор 13 книг, володар літературних премій, автор багатьох робіт в альманахах, був головним редактором декількох журналів.

У нього двоє синів - 1995 і 2008 року народження, Владислава і Віталіка. У Віталіка діагностовано аутизм, хлопчик постійно проживав з батьком.

Учасник Революції Гідності у 2014 році, був поранений тітушками в Маріїнському парку. З 2015 року активно займався волонтерством, у 2016 році був на передовій біля Мар'їнки, але не як військовий.