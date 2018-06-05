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Білл Скарсгард розповів про особливості другої частини фільму "Воно"

STYLERКіно        05.06.2018 - 23:01
Фото: кадр з фільму "Воно"
Фото: кадр з фільму "Воно"

Актор зізнався, що майбутня картина стане "новим досвідом"

Актор Білл Скарсгард, відомий роллю клоуна Пеннівайза у фільмі жахів "Воно", розповів, чим друга частина трилера буде відрізнятися від першої. Про це повідомляє Den of Geek.

"На цей раз це буде зовсім інший досвід, враховуючи той факт, що у нас є всі ці неймовірні і досвідчені актори, а не діти. Це буде інший досвід, але я з нетерпінням чекаю на це", - сказав актор. Відомо, що в майбутній картині з'являться Джессіка Честейн, Джеймс Макевой, Білл Хейдер і Енді Бін.

"Ми готуємося до зйомок вже зараз, тому я перебуваю в процесі повернення до образу Пеннівайза. Я думаю, зйомки починаються десь в липні. Не впевнений, коли до роботи приступаю я, але теж десь влітку", - додав він. Сиквел розповість про події, які відбуваються через 27 років після подій оригіналу.

Прем'єра "Воно 2" запланована на 6 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що про домагання Харві Вайнштейна знімуть фільм жахів.

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Теги: кіно, фільми, актор
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