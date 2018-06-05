Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2615.62
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3053.74
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Билл Скарсгард рассказал об особенностях второй части фильма "Оно"

STYLERКино        05.06.2018 - 23:01
Фото: кадр из фильма "Оно"
Фото: кадр из фильма "Оно"

Актер признался, что предстоящая картина станет "новым опытом"

Актер Билл Скарсгард, известный ролью клоуна Пеннивайза в фильме ужасов "Оно", рассказал, чем вторая часть триллера будет отличаться от первой. Об этом сообщает Den of Geek.

 

 

"На этот раз это будет совершенно другой опыт, учитывая тот факт, что у нас есть все эти невероятные и опытные актеры, а не дети. Это будет другой опыт, но я с нетерпением жду этого", - сказал актер. Известно, что в предстоящей картине появятся  Джессика Честейн,  Джеймс Макэвой,  Билл Хейдер и Энди Бин.

"Мы готовимся к съемкам уже сейчас, поэтому я нахожусь в процессе возвращения к образу Пеннивайза. Я думаю, съемки начинаются где-то в июле. Не уверен, когда к работе приступаю я, но тоже где-то летом", - добавил он. Сиквел расскажет о событиях, которые происходят через 27 лет после событий оригинала. 

Премьера "Оно 2" запланирована на 6 сентября 2019 года. 

Напомним, что о домогательствах Харви Вайнштейна снимут фильм ужасов.

Звездам "Игры престолов" раздали самоуничтожающиеся сценарии Умер известный советский актер
Теги: кино, фильмы, актер
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top