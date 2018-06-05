Билл Скарсгард рассказал об особенностях второй части фильма "Оно"

Актер признался, что предстоящая картина станет "новым опытом"

Актер Билл Скарсгард, известный ролью клоуна Пеннивайза в фильме ужасов "Оно", рассказал, чем вторая часть триллера будет отличаться от первой. Об этом сообщает Den of Geek.

"На этот раз это будет совершенно другой опыт, учитывая тот факт, что у нас есть все эти невероятные и опытные актеры, а не дети. Это будет другой опыт, но я с нетерпением жду этого", - сказал актер. Известно, что в предстоящей картине появятся Джессика Честейн, Джеймс Макэвой, Билл Хейдер и Энди Бин.

"Мы готовимся к съемкам уже сейчас, поэтому я нахожусь в процессе возвращения к образу Пеннивайза. Я думаю, съемки начинаются где-то в июле. Не уверен, когда к работе приступаю я, но тоже где-то летом", - добавил он. Сиквел расскажет о событиях, которые происходят через 27 лет после событий оригинала.

Премьера "Оно 2" запланирована на 6 сентября 2019 года.

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