Чилдрен Кінофест – 2018: стало відомо ім'я переможця

Цього року Кінофест був ювілейним

В Україні завершився 5-й ювілейний фестиваль мистецтва кіно для дітей і підлітків Чилдрен Кінофест – 2018, який проходив з 25 травня по 3 червня в 22 містах України.

Гран-прі, за підсумками глядацького голосування отримала українська пригодницька стрічка "Сторожова застава" режисера Юрія Ковальова. Вперше в історії фестивалю головний приз дістався українському фільму.

Фільм розповідає про школяра, який провалився в часову діру і опинився в історичному періоді Київської Русі. Картина набрала 4,8 бала з 5 можливих.

На другому місці опинився британський фільм "Земля: один приголомшливий день", який заробив 4,7 балів. Відомо, що ця кінокартина стартує в прокаті 7 червня.

На третьому місці – спільна робота Франції і Бельгії, фільм "Великий злий Лис та інші історії". Ця картина вийде в прокат 5 липня.

Фото: Чилдрен Кінофест 2018

Найкращою анімаційною роботою, яка була знята дітьми, став мультфільм "Качка по імені Бабилина" Надії Бабаниной з Дніпра.

Переможці були обрані шляхом прямого голосування глядачів. На вході в кінотеатр кожен відвідувач отримував бюлетень, з допомогою якого міг оцінити побачену картину.

У рамках фестивалю відбувся другий конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми від 7 до 14 років. З 150 заявок організатори конкурси вибрали 10 фіналістів, які приїхали в Київ і особисто представили свої роботи. До журі, яке оцінювало короткометражки, увійшли: режисер Юрій Ковальов, режисер і сценарист Марися Нікітюк і актриса Дарина Плахтій.

Звання Найкращого українського дитячого фільму року і нагороду в розмірі 20 000 грн. від генерального партнера конкурсу ОТП Банку отримала робота "Качка по імені Бабилина" 12-річної Надії Бабаниной з Дніпра.

Приз глядацьких симпатій отримала стрічка "Вірус А", 14-річного Олексія Пивошенко з Авдіївки. Поза конкурсом до 30-річчя прем'єри була показана українська анімаційна стрічка "Острів скарбів" Давида Черкаського. Амбасадором фестивалю стала українська письменниця, адвокат, правозахисниця, радіоведуча і посланець доброї волі ООН в Україні Лариса Денисенко.

В 2019 році Чилдрен Кінофест пройде з 31 травня по 9 червня.

До речі, фільм про вбивство Шеремета отримав нагороду в Італії.

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Відео: video.rbc.ua