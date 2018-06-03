Чилдрен Кинофест – 2018: стало известно имя победителя

В этом году Кинофест был юбилейным

В Украине завершился 5-й юбилейный фестиваль искусства кино для детей и подростков Чилдрен Кинофест – 2018, который проходил с 25 мая по 3 июня в 22 городах Украины.

Гран-при, по итогам зрительского голосования получила украинская приключенческая кинолента "Сторожевая застава" режиссера Юрия Ковалева. Впервые в истории фестиваля главный приз достался украинскому фильму.

Фильм рассказывает о школьнике, который провалился во временную дыру и оказался в историческом периоде Киевской Руси. Картина набрала 4,8 балла из 5 возможных.

На втором месте оказался британский фильм "Земля: один потрясающий день", который заработал 4,7 баллов. Известно, что эта кинокартина стартует в прокате 7 июня.

На третьем месте – совместная работа Франции и Бельгии, фильм "Большой злой Лис и другие истории". Эта картина выйдет в прокат 5 июля.

Фото: Чилдрен Кинофест 2018

Самой лучшей анимационной работой, которая была снята детьми, стал мультфильм "Утка по имени Бабилина" Надежды Бабаниной из Днепра.

Победители были выбраны путем прямого голосования зрителей. На входе в кинотеатр каждый посетитель получал бюллетень, с помощью которого мог оценить увиденную картину.

В рамках фестиваля состоялся второй конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет. Из 150 заявок организаторы конкурсы выбрали 10 финалистов, которые приехали в Киев и лично представили свои работы. В жюри, которое оценивало короткометражки, вошли: режиссер Юрий Ковалев, режиссер и сценарист Марыся Никитюк и актриса Дарья Плахтий.

Звание Лучшего украинского детского фильма года и награду в размере 20 000 грн. от генерального партнера конкурса ОТП Банка получила работа "Утка по имени Бабилина" 12-летней Надежды Бабаниной из Днепра.

Приз зрительских симпатий получила лента "Вирус А", 14-летнего Алексея Пивошенко из Авдеевки. Вне конкурса к 30-летию премьеры была показана украинская анимационная лента "Остров сокровищ" Давида Черкасского. Амбасадором фестиваля стала украинская писательница, адвокат, правозащитница, радиоведущая и посланница доброй воли ООН в Украине Лариса Денисенко.

В 2019 году Чилдрен Кинофест пройдет с 31 мая по 9 июня.

Кстати, фильм об убийстве Шеремета получил награду в Италии.

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Видео: video.rbc.ua