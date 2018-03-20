Євген Кошовий з сім'єю, Катя Осадча та інші зірки на прем'єрі комедії "Кролик Петрик" (фото)

В Україні з 22 березня стартує в прокаті анімаційно-ігровий фільм, створений за мотивами казок Беатріс Поттер

В кінотеатрі "Оскар" 19 березня відбулася гала-прем'єра картини "Кролик Петрик" ("Peter Rabbit") - нового американського комедійного анімаційно-ігрового фільму, головні ролі в якому зіграли Донал Глісон і Роуз Бірн, а в дубляжі персонажів взяли участь Джеймс Корден, Сія, Марго Роббі та інші голлівудські зірки.

На гала-прем'єру "Кролика Петрика" в Києві прийшли багато українських знаменитостей.

Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий, який озвучив головного героя (кролика Петрика), прийшов з усією сім'єю: дружиною та доньками.

Фото: Євген Кошовий з сім'єю (прес-служба)

Також прем'єру відвідали Оля Цибульська та Ірма Вітовська, які також взяли участь у дубляжі.

Фото: зірки на гала-прем'єрі "Кролик Петрик" (прес-служба)

Першими стрічку також змогли побачити Катя Осадча, Потап, Володимир Зеленський, Єлизавета Юрушева, Олександр Скічко, Василь Вірастюк, Андрій Кіше, Дядя Вадя (MOZGI) та інші зірки.

Фото: зірки на гала-прем'єрі "Кролик Петрик" (прес-служба)

Відзначимо, що "Кролик Петрик" - фільм, заснований на персонажі із серії книг Беатріс Поттер.

Фото: зірки на гала-прем'єрі "Кролик Петрик" (прес-служба)

Про фільм:

Фільм починається з протистояння старого фермера Макгрегора і пустотливого кролика Петрика. Що тільки не робив старий, щоб знищити кроликів! Одного разу йому вдалося зловити батька-кролика і зробити з нього м'ясний пиріг. Незабаром після цієї трагедії померла мати кролячого сімейства, Джозефін, і главою сім'ї став кролик Петрик. Він не міг всидіти на місці і часто здійснював набіги на город Макгрегорів, тільки робив це хитріше, ніж його тато.

Під час чергової спроби Макгрегора зловити Петрика, у фермера трапляється серцевий напад, і він помирає. Його спадкоємцем виявляється молодий племінник Томас Макгрегор, який живе в Лондоні, а дядька він навіть не знав. Кролик Петрик зі своїми сестрами та друзями-тваринами влаштували вечірку в будинку покійного фермера, але по прибуттю Томаса у власність розуміють, що у них як і раніше є ворог на прізвище МакГрегор, і починають робити молодому спадкоємцеві капості.

Відео: трейлер фільму (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Ситуацію ускладнює той факт, що, крім саду, кролики борються з Томасом і за увагу сусідки Беа — молодої художниці, яка завжди добре ставилася до Петрика і його сестер.

Чим же закінчиться протистояння кролика Петрика з новим господарем будинку - дізнаєтеся, подивившись приголомшливу комедію, яка точно повеселить і дорослих, і дітей.

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Кролик Петрик" стартує 22 березня.

Нагадаємо, український мультфільм "Викрадена принцеса" встановив рекорд по зборах.