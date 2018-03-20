Евгений Кошевой с семьей, Катя Осадчая и другие звезды на премьере комедии "Кролик Петрик" (фото)

В Украине с 22 марта стартует в прокате анимационно-игровой фильм, созданный по мотивам сказок Беатрис Поттер

В кинотеатре "Оскар" 19 марта состоялась гала-премьера картины "Кролик Петрик" ("Peter Rabbit") - нового американского комедийного анимационно-игрового фильма, главные роли в котором сыграли Донал Глисон и Роуз Бирн, а в озвучивании персонажей приняли участие Джеймс Корден, Сия, Марго Робби и многие другие голливудские звезды.

На гала-премьеру "Кролика Петрика" в Киеве пришли многие украинские знаменитости.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой, который озвучил главного героя (кролика Петрика), пришел со всей семьей: женой и дочками.

Фото: Евгений Кошевой с семьей (пресс-служба)

Также премьеру посетили Оля Цибульская и Ирма Витовская, которые также приняли участие в дубляже.

Фото: звезды на гала-премьере "Кролик Петрик" (пресс-служба)

Первыми ленту также смогли увидеть Катя Осадчая, Потап, Владимир Зеленский, Елизавета Юрушева, Александр Скичко, Василий Вирастюк, Андрей Кише, Дядя Вадя (MOZGI) и многие другие звезды.

Фото: звезды на гала-премьере "Кролик Петрик" (пресс-служба)

Отметим, что "Кролик Петрик" - фильм, основанный на персонаже из серии книг Беатрис Поттер.

Фото: звезды на гала-премьере "Кролик Петрик" (пресс-служба)

О фильме:

Фильм начинается с противостояния старого фермера Макгрегора и озорного кролика Петрика. Что только не делал старик, чтобы извести кроликов! Однажды ему удалось поймать отца-кролика и сделать из него мясной пирог. Вскоре после этой трагедии умерла мать кроличьего семейства, Джозефин, и главой семьи стал кролик Петрик. Он не мог усидеть на месте и часто совершал набеги на огород Макгрегоров, только делал это хитрее, чем его папа.

Во время очередной попытки Макгрегора поймать Петрика, у фермера случается сердечный приступ, и он умирает. Его наследником оказывается молодой племянник Томас Макгрегор, который живет в Лондоне, а дядю он даже не знал. Кролик Петрик со своими сестрами и друзьями-животными устроили вечеринку в доме покойного фермера, но по прибытию Томаса в собственность понимают, что у них по-прежнему есть враг по фамилии МакГрегор, и начинают делать молодому наследнику пакости.

Видео: трейлер фильма (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Ситуацию осложняет факт, что, помимо сада, кролики сражаются с Томасом и за внимание соседки Беа — молодой художницы, которая всегда хорошо относилась к Петрику и его сестрам.

Чем же закончится противостояние кролика Петрика с новым хозяином дома - узнаете, посмотрев потрясающую комедию, которая точно повеселит и взрослых, и детей.

На экранах сети кинотеатров "Оскар" фильм "Кролик Петрик" стартует с 22 марта.

Напомним, украинский мультфильм "Викрадена принцеса" установил рекорд по сборам.