Голлівудську актрису обманом змусили знятися голою

Дебру Мессінг обдурили під час зйомок дебютного фільму

Актриса Дебра Мессінг, відома роллю в серіалі «Уїлл і Грейс», зізналася, що під час зйомок її дебютного фільму "Прогулянка в хмарах" продюсери обманом змусили її роздягнутися. Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Актриса розповіла, що підписала договір, в якому погодилася знятися голою, лише тому, що продюсери пообіцяли відсутність оголення в фільмі. "Продюсери сказали мені: "Це просто примха режисера, фільм знімається для аудиторії старше 13 років, ми не можемо там нічого показувати, так що нічого не трапиться, якщо ти підпишеш". А потім я приходжу на майданчик і мені кажуть:" Так, ось твоя нижня білизна для першої частини, а ось твоя сцена оголеною"", - сказала Мессінг.

Артиста зазначила, що цей інцидент трапився через те, що в міжнародному прокаті вікове обмеження фільму вирішили підвищити. Мессінг також додала, що режисер "Прогулянки в хмарах" Альфонсо Арау не говорив їй, з якого ракурсу буде знімати її тіло, через що вона морально не могла підготуватися до зйомки.

Нагадаємо, що зірка "Великий маленької брехні" зізналася, чому хотіла відмовитися від акторської кар'єри.