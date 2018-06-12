Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Голливудскую актрису обманом заставили сняться голой

STYLERКино        12.06.2018 - 14:01
Фото: кадр из фильма "Прогулка в облаках"
Фото: кадр из фильма "Прогулка в облаках"

Дебру Мессинг обманули во время съемок дебютного фильма

Актриса Дебра Мессинг, известная ролью в сериале «Уилл и Грейс», призналась, что во время съемок ее дебютного фильма "Прогулка в облаках" продюсеры обманом заставили ее раздеться. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса рассказала, что подписала договор, в котором согласилась сняться голой, только потому, что продюсеры пообещали отсутсвие обнаженки в фильме. "Продюсеры сказали мне: "Это просто прихоть режиссера, фильм снимается для аудитории старше 13 лет, мы не можем там ничего показывать, так что ничего не случится, если ты подпишешь". А потом я прихожу на площадку и мне говорят: "Так, вот твое нижнее белье для первой части, а вот твоя сцена обнаженной"", — сказала Мессинг.

Артиста отметила, что этот инцидент случился из-за того, что в международном прокате возрастное ограничение фильма решили повысить. Мессинг также добавила, что режиссер "Прогулки в облаках" Альфонсо Арау  не говорил ей, с какого ракурса будет снимать ее тело, из-за чего она морально не могла подготовиться к съемке. 

Напомним, что звезда "Большой маленькой лжи" призналась, почему хотела отказаться от актерской карьеры.

В России экстренно госпитализировали известную советскую актрису В Киеве сняли американский мини-сериал про Чернобыль: все подробности
Теги: кино, фильмы, обнаженная фотосессия, актриса
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь