Голливудскую актрису обманом заставили сняться голой

Дебру Мессинг обманули во время съемок дебютного фильма

Актриса Дебра Мессинг, известная ролью в сериале «Уилл и Грейс», призналась, что во время съемок ее дебютного фильма "Прогулка в облаках" продюсеры обманом заставили ее раздеться. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса рассказала, что подписала договор, в котором согласилась сняться голой, только потому, что продюсеры пообещали отсутсвие обнаженки в фильме. "Продюсеры сказали мне: "Это просто прихоть режиссера, фильм снимается для аудитории старше 13 лет, мы не можем там ничего показывать, так что ничего не случится, если ты подпишешь". А потом я прихожу на площадку и мне говорят: "Так, вот твое нижнее белье для первой части, а вот твоя сцена обнаженной"", — сказала Мессинг.

Артиста отметила, что этот инцидент случился из-за того, что в международном прокате возрастное ограничение фильма решили повысить. Мессинг также добавила, что режиссер "Прогулки в облаках" Альфонсо Арау не говорил ей, с какого ракурса будет снимать ее тело, из-за чего она морально не могла подготовиться к съемке.

Напомним, что звезда "Большой маленькой лжи" призналась, почему хотела отказаться от актерской карьеры.