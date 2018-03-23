Холостяк 8 сезон: 3 випуск дивитися онлайн

Холостяк 8 сезон 2 випуск можна дивитися онлайн на Styler. Новий епізод шоу вийде в п'ятницю, 23 березня, на каналі СТБ.

Холостяк 8 сезон 3 випуск покаже, як учасниці разом з Рожденом відправляться в Закарпаття. Між Холостяком і дівчатами розбушуються справжні пристрасті.

Холостяк 8 сезон 3 випуск

Подорож дівчат почнеться з того, що Рожден покличе Марину, Аріну і Наташу на дегустацію. Учасниці не знатимуть, які саме продукти запропонує спробувати Холостяк, але налаштуються на дегустацію вина.

На подив красунь, їм доведеться самостійно приготувати сир з молока буйвола. "Так як вони дівчинки міські, я дуже хотів занурити їх в сільське карпатське життя і подивитися, як вони будуть справлятися з тими чи іншими труднощами", - зазначив Холостяк.

Особливістю цього випуску стане незвичайних подарунок Рождена одній з дівчат: він вручить білу троянду, яка буде означати можливість піти на побачення замість суперниці.

Чи скористається своєю перевагою володарка білої троянди, і кого Рожден більше не захоче бачити на проекті, - дивіться в 3 випуску 8 сезону тв-шоу Холостяк в ефірі каналу СТБ і онлайн у нас на Styler.