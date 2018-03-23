Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Холостяк 8 сезон: 3 выпуск смотреть онлайн

STYLERКино        23.03.2018 - 15:46
Фото: СТБ
Фото: СТБ

Холостяк 8 сезон 2 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в пятницу, 23 марта, на канале СТБ.

Холостяк 8 сезон 3 выпуск покажет, как участницы вместе с Рожденом отправятся в Закарпатье. Между Холостяком и девушками разбушуются настоящие страсти. 

 Холостяк 8 сезон 3 выпуск

Путешествие девушек начнется с того, что Рожден позовет  Марину, Арину и Наташу на дегустацию. Участницы не будут знать, какие именно продукты предложит попробовать Холостяк, но настроятся на дегустацию вина. 

К удивлению красавиц, им придется самостоятельно приготовить сыр из молока буйвола.  "Так как они девочки городские, я очень хотел окунуть их в сельскую карпатскую жизнь и посмотреть, как они будут справляться с теми или иными трудностями", - отметил  Холостяк.

Особенностью этого выпуска станет необычных подарок Рождена одной из девушек: он вручит  белую розу, которая будет означать возможность пойти на свидание вместо соперницы. 

Воспользуется ли своим преимуществом обладательница белой розы, и кого Рожден больше не захочет видеть на проекте,  — смотрите в 3 выпуске 8 сезона тв-шоу Холостяк в эфире канала СТБ и онлайн у нас на Styler.

 

МастерШеф Подростки 1 сезон: 8 выпуск смотреть онлайн Від пацанки до панянки 3 сезон: 5 выпуск смотреть онлайн
Теги: Холостяк, ТВ-шоу
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top