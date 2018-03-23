Холостяк 8 сезон: 3 выпуск смотреть онлайн

Холостяк 8 сезон 2 выпуск можно смотреть онлайн на Styler. Новый эпизод шоу выйдет в пятницу, 23 марта, на канале СТБ.

Холостяк 8 сезон 3 выпуск покажет, как участницы вместе с Рожденом отправятся в Закарпатье. Между Холостяком и девушками разбушуются настоящие страсти.

Холостяк 8 сезон 3 выпуск

Путешествие девушек начнется с того, что Рожден позовет Марину, Арину и Наташу на дегустацию. Участницы не будут знать, какие именно продукты предложит попробовать Холостяк, но настроятся на дегустацию вина.

К удивлению красавиц, им придется самостоятельно приготовить сыр из молока буйвола. "Так как они девочки городские, я очень хотел окунуть их в сельскую карпатскую жизнь и посмотреть, как они будут справляться с теми или иными трудностями", - отметил Холостяк.

Особенностью этого выпуска станет необычных подарок Рождена одной из девушек: он вручит белую розу, которая будет означать возможность пойти на свидание вместо соперницы.

Воспользуется ли своим преимуществом обладательница белой розы, и кого Рожден больше не захочет видеть на проекте, — смотрите в 3 выпуске 8 сезона тв-шоу Холостяк в эфире канала СТБ и онлайн у нас на Styler.