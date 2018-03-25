У Києві на відкритті Міжнародного фестивалю документального кіно підтримали Олега Сенцова (фото)

Учасники закликали Росію звільнити українського режисера

23 березня у Києві відбулося відкриття Міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA, на якому підтримали українського політв’язня, режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують в російській тюрьмі. Про це передає прес-служба Держкіно України на своїй сторінці в Facebook.

Фото: Відкриття фестивалю кіно (facebook.com/ukrainefilmagency)

Церемонія відкриття фестивалю проходила у кінотеатрі "Жовтень" і розпочалася акцією підтримки незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова #FreeSentsov!

Фото: Відкриття фестивалю кіно (facebook.com/ukrainefilmagency)

Організатори висловили свої сподівання на те, що вже наступного року Олег буде вільним і зможе стати учасником Docudays UA.

Фото: Відкриття фестивалю кіно (facebook.com/ukrainefilmagency)

Значну увагу на фестивалі буде приділено окупації Криму та пов'язаному з цим порушенню прав людини.

Скриншот поста (facebook.com/ukrainefilmagency)

Відзначимо, що Docudays UA - єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини.

Скриншот поста (facebook.com/ukrainefilmagency)

Фото: Відкриття фестивалю кіно (facebook.com/ukrainefilmagency)

Нагадаємо, що МЗС України вимагає допустити консула до Сенцова через погіршення стану його здоров'я.