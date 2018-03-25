В Киеве на открытии Международного фестиваля документального кино поддержали Олега Сенцова (фото)

Участники призвали Россию освободить украинского режиссера

23 марта в Киеве состоялось открытие Международного фестиваля документального кино Docudays UA, на котором поддержали украинского политзаключенного, режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской тюрьме. Об этом передает пресс-служба Госкино Украины на своей странице в Facebook.

Фото: Открытие фестиваля кино (facebook.com/ukrainefilmagency)

Церемония открытия фестиваля проходила в кинотеатре "Жовтень" и началась акцией поддержки незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова #FreeSentsov!

Фото: Открытие фестиваля кино (facebook.com/ukrainefilmagency)

Организаторы выразили надежду на то, что уже в следующем году Олег будет свободным и сможет стать участником Docudays UA.

Фото: Открытие фестиваля кино (facebook.com/ukrainefilmagency)

Большое внимание на фестивале будет уделено оккупации Крыма и связанному с этим нарушению прав человека.

Скриншот поста (facebook.com/ukrainefilmagency)

Отметим, что Docudays UA - единственный в Украине международный фестиваль документального кино о правах человека.

Скриншот поста (facebook.com/ukrainefilmagency)

Фото: Открытие фестиваля кино (facebook.com/ukrainefilmagency)

Напомним, что МИД Украины требует допустить консула к Сенцову из-за ухудшения состояния его здоровья.