Кіноакадемія анонсувала нову номінацію "Оскар": громадськість в шоці

Фото: "Оскар" (АВС)

Кіноакадемію розкритикували за нововведення

Американська кіноакадемія повідомила, що збирається внести три важливі зміни в церемонію нагородження "Оскар". Про це повідомляє ТСН.

Організатори найпрестижнішої кінопремії "Оскар" вирішили внести суттєві зміни в саму церемонію. Зокрема – перенести захід у 2020 році на 9 лютого, а це набагато раніше, ніж вона відбувалася у попередні роки.

Другим нововведенням стало те, що телетрансляцію тепер скоротять до трьох годин і приймуть заходи, щоб вона транслювалася в світі, як можна ширше.

А третя зміна – це нова номінація "Популярний фільм". Саме це нововведення викликало у громадськості найбільше обурення.

Користувачі вважають, що в цій номінації може виявитися не самий якісний фільм і зазначили, що такі премії – на рівні музичного каналу MTV.

Користувачі Twitter розкритикували Кіноакадемію за такі нововведення і написали безліч гнівних коментарів.

"Я вже ненавиджу це г**но з новою категорією на "Оскар". Доводить, що Академія все одно нічого не розуміє", - пише один із користувачів.

Висловили свою думку і популярні видання, такі як Huffingtonpost і Variety.

Huffingtonpost опублікували матеріал із заголовком "Оскарівська нова номінація – це образа для нас всіх", в якому обізвали нововведення нерозумним кроком і зазначили, що критерії, за якими буде вибиратися "Популярний фільм" поки не озвучили.

Variety просто посміялися з нової номінації і запропонували Кіноакадемії додати ще сім нових, таких як "Краща роль другого плану у виконанні тварини", "Найкращий сіквел", "Найкраща "перезагружена" версія старого фільму", "Краща роль у фільмі з Меріл Стріп, яку зіграла не Меріл Стріп", "Кращий фільм Адама Сендлера", "Краще зображення гнилого томату", "Кращий орк в серіалах Нетфликс"

До речі, ми нещодавно писали про те, що Ступка з дружиною, "НеАнгели" та інші зірки відвідали прем'єру "Мамма Міа!2"

А також повідомили про те, що Зеленського "побили" на зйомках нового фільму.

Відео: РБК-Україна