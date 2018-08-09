Киноакадемия анонсировала новую номинацию "Оскар": общественность в шоке

Фото: "Оскар" (АВС)

Киноакадемию раскритиковали за нововведения

Американская киноакадемия сообщила, что собирается внести три важных изменения в церемонию награждения "Оскар". Об этом сообщает ТСН.

Организаторы самой престижной кинопремии "Оскар" решили внести существенные изменения в саму церемонию. В частности – перенести мероприятие в 2020 году на 9 февраля, а это намного раньше, чем она происходила в предыдущие годы.

Вторым нововведением стало то, что телетрансляцию теперь сократят до трех часов и примут меры, чтобы она транслировалась в мире, как можно шире.

А третье изменение – это новая номинация "Популярный фильм". Именно это нововведение вызвало у общественности самое большое возмущение.

Пользователи считают, что в этой номинации может оказаться не самый качественный фильм и отметили, что такие премии – на уровне музыкального канала MTV.

Пользователи Twitter раскритиковали Киноакадемию за такие новшества и написали множество гневных комментариев.

"Я уже ненавижу это г**но с новой категорией на "Оскар". Доказывает, что Академия все равно ничего не понимает", - пишет один из пользователей.

Высказали свое мнение и популярные издания, такие как Huffingtonpost и Variety.

Huffingtonpost опубликовали материал с заголовком "Оскаровская новая номинация – это оскорбление для нас всех", в котором обозвали нововведение глупым шагом и отметили, что критерии, по которым будет выбираться "Популярный фильм" пока не озвучили.

Variety просто посмеялись с новой номинации и предложили Киноакадемии добавить еще семь новых, таких как "Лучшая роль второго плана в исполнении животного", "Лучший сиквел", "Лучшая "перезагруженная" версия старого фильма", "Лучшая роль в фильме с Мэрил Стрип, которую сыграла не Мерил Стрип", "Лучший фильм Адама Сэндлера", "Лучшее изображение гнилого томата", "Лучший орк в сериалах Нетфликс".

Кстати, мы недавно писали о том, что Ступка с женой, "НеАнгелы" и другие звезды посетили премьеру "Мамма Миа!2"

А также сообщили о том, что Зеленского "избили" на съемках нового фильма.

Видео: РБК-Украина