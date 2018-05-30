Продюсери "Ходячих мерців" хочуть присвятити Нігану окремий проект

Кінематографісти хочуть розповісти історію одного з персонажів

На сайті Skybound Entertainment в сесії відповідей на питання фанатів серіалу "Ходячі мерці" повідомляється, що продюсери шоу хотіли б більше розповісти про Нігана, якого грає Джеффрі Дін Морган.

"Не дивлячись на те, що Нігай давав натяки про своє минуле батька Габріелю і Джадіс, ми до сих пір не бачили сцени його життя до апокаліпсису. Поки його передісторія в серіалі йде паралельно коміксами. І хоча ми не знаємо про плани зняти серію про минуле Нігай , продюсери серіалу висловили бажання глибше зануритися в його передісторію ", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, що творець "Ходячих мерців" заявив, що хотів би воскресити одного персонажа.