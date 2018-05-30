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Продюсеры "Ходячих мертвецов" хотят посвятить Нигану отдельный проект

STYLERКино        30.05.2018 - 16:58
Фото: кадр из сериала "Ходячие мертвецы"
Фото: кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Кинематографисты хотят рассказать историю одного из персонажей

На сайте Skybound Entertainment в сесии ответов на вопросы фанатов сериала "Ходячие мертвецы" сообщается, что продюсеры шоу хотели бы больше рассказать о Нигане, которого играет Джеффри Дин Морган.

 

 

"Несмотря на то, что Ниган давал намеки о своем прошлом отцу Габриэлю и Джадис, мы до сих пор не видели сцены его жизни до апокалипсиса. Пока его предыстория в сериале идет параллельно комиксам. И хотя мы не знаем о планах снять серию про прошлое Нигана, продюсеры сериала выразили желание поглубже погрузиться в его предысторию", - говорится на сайте.

Напомним, что создатель "Ходячих мертвецов" заявил, что хотел бы воскресить одного персонажа. 

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Теги: сериалы, Шоу, Ходячие мертвецы
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