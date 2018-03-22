Український фільм покажуть на найстарішому кінофестивалі короткого метра

Картина буде боротися за головний приз

Український фільм "Київський фільм. Перший епізод" режисера Олексія Радинського потрапив в основний конкурс найстарішого фестивалю короткометражного кіно в Оберхаузені. Про це повідомляє LB.ua.

У конкурсі візьме участь 53 картини з різних країн світу.

За словами режисера Олексія Радинського, його фільм – це документальна робота, знята у форматі кинонаблюдения. Дія розгортається на Подільському мосту, який будують з 1993 року. Спорудження ще не добудовано, але вже стало одним з найдорожчих мостових переходів в історії, і одним з найбільших довгобудів у світі.

"У цьому документальному фільмі показана повсякденне життя, яка протікає на недобудованому мосту. Місцеві жителі намагаються використовувати його за призначенням, тобто з метою потрапити з одного берега Дніпра на інший (що часто пов'язано з ризиком для життя). Міст також облюбували любителі екстремальних видів спорту. У той же час, представники міської влади використовують недобудований міст в своїх цілях", – говорить Радинський.

Повідомляється, що "Київський фільм. Перший епізод" – пілотна версія повнометражного документального проекту, заснованого на довгостроковому спостереженні за декількома точками на карті Києва.

Міжнародний фестиваль короткометражного кіно в Оберхаузені, заснований в 1954 році, пройде з 3 по 7 травня. Він вважається одним з найстаріших кінофестивалів у світі.

До речі, український мультфільм встановив рекорд по зборах.