Украинский фильм покажут на старейшем кинофестивале короткого метра

Картина будет бороться за главный приз

Украинский фильм "Киевский фильм. Первый эпизод" режиссера Алексея Радинского попал в основной конкурс старейшего кинофестиваля короткометражного кино в Оберхаузене. Об этом сообщает LB.ua.

В конкурсе примет участие 53 картины из разных стран мира.

По словам режиссера Алексея Радинского, его фильм – это документальная работа, снятая в формате кинонаблюдения. Действие разворачивается на Подольском мосту, который стоят с 1993 года. Сооружение еще не достроено, но уже стало одним из самых дорогих мостовых переходов в истории, и одним из самых больших долгостроев в мире.

"В этом документальном фильме показана повседневная жизнь, которая протекает на незавершенном мосту. Местные жители пытаются использовать его по назначению, то есть с целью попасть с одного берега Днепра на другой (что часто связано с риском для жизни). Мост также облюбовали любители экстремальных видов спорта. В то же время, представители городской власти используют недостроенный мост в своих целях", – говорит Радинский.

Сообщается, что "Киевский фильм. Первый эпизод" – пилотная версия полнометражного документального проекта, основанного на долгосрочном наблюдении за несколькими точками на карте Киева.

Международный фестиваль короткометражного кино в Оберхаузене, основанный в 1954 году, пройдет с 3 по 7 мая. Он считается одним из старейших кинофестивалей в мире.

Кстати, украинский мультфильм установил рекорд по сборам.