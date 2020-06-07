Світу загрожує тотальна бідність: експерт нажахав прогнозом

Коронавірус доведе до злиднів безліч людей (фото: РБК-Україна)

Пандемія коронавірусу відчутно вдарила по світовій економіці

Пандемія коронавірусу негативно вплинула на світову економіку. Через COVID-19 більша частина підприємств була вимушена закритися. Щоб надолужити згаяне потрібно чимало часу.

Крім цього, в крайній убогості можуть виявитися 60 мільйонів людей. З невтішним заявою виступив президент Світового банку Девід Малпас в інтерв'ю BBC Radio 4.

"До 60 мільйонів чоловік будуть загнані в бідність, що анулює зусилля по боротьбі з бідністю за останні три роки. Сім'ї втратили близьких, мільйони робочих місць і засоби до існування втрачені, системи охорони здоров'я відчувають величезне навантаження", - повідомив Малпас.

Наслідки втрати доходу, а також медичні та соціальні наслідки, за словами Малпаса, дійсно серйозні. Пандемія коронавірусу є "шкідливим ударом" для світової економіки, а наслідки такої кризи можуть тривати десятиліттями.

Пандемія і самоізоляція призведуть до загибелі багатьох компаній. Тому людям потрібно вже зараз відходити від шоку і шукати нові можливості. А нові робочі місця доведеться створювати ініціативним підприємцям. Брати кредити, отримувати гранти і знову ризикувати.

Єдине, що на даний момент може врятувати - це заощадження або соціальні допомоги, які можуть забезпечити хоч на якийсь час можливість проживання без роботи.

Нагадаємо, що українців почали тестувати на імунітет до COVID-19 і здивували результатами.

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Автор: Дарина Яновська