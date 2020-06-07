Миру грозит тотальная нищета: эксперт ужаснул прогнозом

Коронавирус доведет до нищеты множество людей (фото: РБК-Украина)

Пандемия коронавируса ощутимо ударила по мировой экономике

Пандемия коронавируса негативно повлияла на мировую экономику. Из-за COVID-19 большая часть предприятий была вынуждена закрыться. Чтобы наверстать упущенное потребуется немало времени.

Помимо этого, в крайней нищете могут оказаться 60 миллионов человек. С неутешительным заявлением выступил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью BBC Radio 4.

"До 60 миллионов человек будут загнаны в бедность, что аннулирует усилия по борьбе с нищетой за последние три года. Семьи потеряли близких, миллионы рабочих мест и средства к существованию потеряны, системы здравоохранения испытывают огромную нагрузку", - сообщил Малпас.

Последствия потери дохода, а также медицинские и социальные последствия, по словам Малпасса, действительно серьезны. Пандемия коронавируса является "вредным ударом" для мировой экономики, а последствия такого кризиса могут длиться десятилетиями.

Пандемия и самоизоляция приведут к гибели многих компаний. Поэтому людям нужно уже сейчас оправляться от шока и искать новые возможности. А новые рабочие места придется создавать инициативным предпринимателям. Брать кредиты, получать гранты и снова рисковать.

Единственное, что на данный момент может спасти - это сбережения либо социальные пособия, которые могут обеспечить хоть на какое-то время возможность проживания без работы.

Напомним, что украинцев начали тестировать на иммунитет к COVID-19 и удивили результатами.

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Автор: Дарья Яновская