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Дизайнер Лубутен відстояв у суді ексклюзивне право на червону підошву

STYLERСтиль і мода        12.06.2018 - 21:30
Фото: facebook.com/christianlouboutin
Фото: facebook.com/christianlouboutin

Його взуття славиться саме цією відмінною рисою

Французький дизайнер Крістіан Лубутен відстояв ексклюзивне право на червону підошву туфель-човників, вигравши справу в суді ЄС. Про це свідчить рішення суду, пише AFP.

У 2012 році Крістіан Лубутен подав позов проти нідерландської фірми Van Haren яка випустила туфлі з червоною підошвою. Дизайнер вважає це плагіатом.

За законодавством ЄС, компанії не можуть реєструвати в якості торгового знака загальні форми продуктів, наприклад, підошви взуття

Бренд Van Haren наполягав, що муд не може розглядати скаргу французького дизайнера, адже червону підошву не можна зареєструвати як торгову марку.

Однак суд ЄС постановив, що "торговий знак не стосується особливої ​​форми підошви жіночих туфель на високих підборах, а опис торгового знака спеціально підкреслює, що він охоплює тільки розташування червоного кольору, яке і було предметом реєстрації знака".

Нагадаємо, що H&M оголосили про відкриття першого магазину в Україні.

"Ми щасливі нарешті відкрити в Україні наш перший магазин! Це велика честь для нас - привезти стиль і свідомий шопінг в Київ, і надихати шанувальників моди на самовираження. Також ми дуже пишаємося новими співробітниками! Нам вдалося зібрати ідеальну команду для українського ринку", - зазначив гендиректор H&M в Україні Домінік Фантачіно.

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Теги: дизайнер, мода
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