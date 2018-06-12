Дизайнер Лубутен відстояв у суді ексклюзивне право на червону підошву

Його взуття славиться саме цією відмінною рисою

Французький дизайнер Крістіан Лубутен відстояв ексклюзивне право на червону підошву туфель-човників, вигравши справу в суді ЄС. Про це свідчить рішення суду, пише AFP.

У 2012 році Крістіан Лубутен подав позов проти нідерландської фірми Van Haren яка випустила туфлі з червоною підошвою. Дизайнер вважає це плагіатом.

За законодавством ЄС, компанії не можуть реєструвати в якості торгового знака загальні форми продуктів, наприклад, підошви взуття

Бренд Van Haren наполягав, що муд не може розглядати скаргу французького дизайнера, адже червону підошву не можна зареєструвати як торгову марку.

Однак суд ЄС постановив, що "торговий знак не стосується особливої ​​форми підошви жіночих туфель на високих підборах, а опис торгового знака спеціально підкреслює, що він охоплює тільки розташування червоного кольору, яке і було предметом реєстрації знака".

Нагадаємо, що H&M оголосили про відкриття першого магазину в Україні.

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