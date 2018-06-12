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Дизайнер Лубутен отстоял в суде эксклюзивное право на красную подошву

STYLERСтиль и мода        12.06.2018 - 21:30
Фото: facebook.com/christianlouboutin
Фото: facebook.com/christianlouboutin

Его обувь славится именно этой отличительной чертой

Французский дизайнер Кристиан Лубутен отстоял эксклюзивное право на красную подошву туфель-лодочек, выиграв дело в суде ЕС. Об этом свидетельствует решение суда, пишет AFP.

В 2012 году Кристиан Лубутен подал иск против нидерландской фирмы Van Haren которая выпустила туфли с красной подошвой. Дизайнер посчитал это плагиатом.

По законодательству ЕС, компании не могут регистрировать в качестве торгового знака общие формы продуктов, например, подошвы обуви

Бренд Van Haren настаивал, что муд не может рассматривать жалобу французского дизайнера, ведь красные подошвы нельзя зарегистрировать как торговую марку.

Однако суд ЕС постановил, что "торговый знак не касается особой формы подошвы женских туфель на высоких каблуках, а описание торгового знака специально подчеркивает, что он охватывает только расположение красного цвета, которое и было предметом регистрации знака". 

Напомним, что H&M объявили об открытии первого магазина в Украине.

"Мы счастливы наконец-то открыть в Украине наш первый магазин! Это большая честь для нас - привезти стиль и сознательный шопинг в Киев, и вдохновлять поклонников моды на самовыражение. Также мы очень гордимся новыми сотрудниками! Нам удалось собрать идеальную команду для украинского рынка", - отметил гендиректор H&M в Украине Доминик Фантачино.

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Теги: дизайнер, мода
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