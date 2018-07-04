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Квіткова легкість: дизайнер Надя Дзяк представила колекцію Pre-Spring 2019

STYLERСтиль і мода        04.07.2018 - 07:48
Фото з Instagram Наді Дзяк (instagram.com/nadyadzyak)
Фото з Instagram Наді Дзяк (instagram.com/nadyadzyak)

При створенні колекції Pre-Spring 2019 дизайнер надихалася старовинним англійським садом

Успішний український дизайнер і засновник однойменного бренду одягу Надя Дзяк створила нову колекцію Pre-Spring 2019.

На створення нової колекції дизайнера надихнула краса природи в її первозданному вигляді. В ній відображена тема квіткової легкості, невагомості і прозорості.

Натхнення для Pre-Spring 2019 Надя черпала з краси старовинного англійського саду Leonardslee Gardens. Його заснували в кінці 19 століття в Західному Сассексі. Цей сад знаменитий найкращою в світі колекція азалій і рододендронів. Пагони старовинних і рідкісних рослин витягуються в різних напрямках і створюють неймовірні рослинні візерунки. Саме їх Надя відобразила у вже сташих знаковими для бренду, прозорих сукнях і блузах. Варто відзначити, що створені вони з невагомих літніх тканин, які немов хмара, огортають тіло.

 

Фото: колекція Pre-Spring 2019 від бренду NADYA DZYAK (прес-служба)

Крім того, в Pre-Spring 2019 вміло скомбіновані фігурні плісировані елементи та актуальні волани з геометричными вирізами і асиметричними силуетами. 

 

Фото: колекція Pre-Spring 2019 від бренду NADYA DZYAK (прес-служба)

Традиційно в колекції NADYA DZYAK використано багато філігранної ручної роботи та унікальних прийомів ручного викладання складних елементів декору. Основні кольори колекції - вінтажна троянда, ваніль, кораловий, відтінки аметиста і ніжною м'яти.

Фото: колекції Pre-Spring 2019 від бренду NADYA DZYAK (instagram.com/nadyadzyak)

Бренд елегантного жіночого одягу NADYA DZYAK був заснований в 2008 році. У кожній колекції бренду завжди є речі з унікальними авторськими принтами і оригінальним кроєм. Легкі жіночні сукні з яскравими принтами - головна складова кожної колекції Nadya Dzyak.

Фото: плаття з колекції Pre-Spring 2019 від бренду NADYA DZYAK (instagram.com/nadyadzyak)

До речі, раніше український дизайнерський дует VOROZHBYT&ZEMSKOVA представив новий лукбук.

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Теги: мода, дизайнер
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