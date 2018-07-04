Цветочная легкость: дизайнер Надя Дзяк представила коллекцию Pre-Spring 2019

При создании коллекции Pre-Spring 2019 дизайнер вдохновлялась старинным английским садом

Успешный украинский дизайнер и основатель одноименного бренда одежды Надя Дзяк создала новую коллекцию Pre-Spring 2019.

На создание новой коллекции дизайнера вдохновила красота природы в ее первозданном виде. В ней отображена тема цветочной легкости, невесомости и прозрачности.

Вдохновение для Pre-Spring 2019 Надя черпала из красоты старинного английского сада Leonardslee Gardens. Его основали в конце 19 века в Западном Сассексе. Этот сад знаменит самой лучшей в мире коллекцией азалий и рододендронов. Побеги старинных и редких растений вытягиваются в разных направлениях и создают невероятные растительные узоры. Именно их Надя отобразила в уже ставших знаковыми для бренда, прозрачных платьях и блузах. Стоит отметить, что созданы они из невесомых летних тканей, которые словно облако, окутывают тело.

Фото: коллекция Pre-Spring 2019 от бренда NADYA DZYAK (пресс-служба)

Кроме того, в Pre-Spring 2019 умело скомбинированы фигурные плиссированные элементы и актуальные воланы с геометричными вырезами и ассиметричными силуэтами.

Фото: коллекция Pre-Spring 2019 от бренда NADYA DZYAK (пресс-служба)

Традиционно в коллекции NADYA DZYAK использовано много филигранной ручной работы и уникальных приемов ручного выкладывания сложных элементов декора. Основные цвета коллекции - винтажная роза, ваниль, коралловый, оттенки аметиста и нежной мяты.

Фото: коллекция Pre-Spring 2019 от бренда NADYA DZYAK (instagram.com/nadyadzyak)

Бренд элегантной женской одежды NADYA DZYAK был основан в 2008 году. В каждой коллекции бренда всегда есть вещи с уникальными авторскими принтами и оригинальным кроем. Легкие женственные платья с яркими принтами - главная составляющая каждой коллекции Nadya Dzyak.

Фото: платье из коллекции Pre-Spring 2019 от бренда NADYA DZYAK (instagram.com/nadyadzyak)

Кстати, ранее украинский дизайнерский дуэт VOROZHBYT&ZEMSKOVA представил новый лукбук.

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