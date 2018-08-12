Астроном-любитель спантеличив опублікованими відео з дивним літаючим об'єктом на тлі Місяця (відео)

Ілюстративне фото: Місяць(pixabay)

Дивний об'єкт рухався над поверхнею Місяця. Вчені так і не прийшли до висновку, що саме є цей об'єкт

Під час звичайної фотозйомки нічного неба і місяця, турецький астроном-любитель помітив дивний об'єкт, який рухався над поверхнею супутника Землі. Неприродне подія привернула його увагу, і він запустив запис відео. Пізніше він передав всі записи уфологам для ретельного вивчення. Відео опубліковане на YouTube каналі "The Hidden Underbelly 2.0"

На даний момент учені не прийшли до певного висновку про те, що вдалося зафіксувати астроному любителю. Однак вони на 100% впевнені, що це ні МКС, ні супутник, ні астероїд або метеорит.

Одне з найбільш правдоподібних припущень звучить так: "це метеобалон на висоті 30 км, що проходить через диск Місяця. Все банально просто, швидкість проходження, форма і рівна траєкторія, а також те, що об'єкт темний (так як в тіні Землі) цього підтвердження.

Відео, опубліковане астрономом-любителем (The Hidden Underbelly 2.0)

До речі, недавно в небі по всьому світу можна було спостерiгати останнє сонячне затемнення у цьому році. У мережі були опубликованi фото і відео з цим явищем.

Крім того на небозводі було ще одне красиве явище – зорепад Персеїди.

Відео: РБК-Україна