Астроном-любитель озадачил опубликованным видео со странным летающим объектом на фоне Луны (видео)

Иллюстративное фото: Луна(pixabay)

Странный объект двигался над поверхностью Луны. Ученые так и не пришли к выводу, что именно является этот объект

Во время обычной фотосъемки ночного неба и луны, турецкий астроном-любитель заметил странный объект, который двигался над поверхностью спутника Земли. Неестественное событие привлекло его внимание, и он запустил запись видео. Позже он передал все записи уфологам для тщательного изучения. Видео опубликовано на YouTube канале "The Hidden Underbelly 2.0"

На данный момент ученые не пришли к конкретному выводу о том, что удалось запечатлеть астроному любителю. Однако они на 100% уверены, что это ни МКС, ни спутник, ни астероид или метеорит.

Одно из наиболее правдоподобных предположений звучит так: "это метеобалон на высоте 30 км, проходящий через диск Луны. Все банально просто, скорость прохождения, форма и ровная траектория, а также то, что объект темный (так как в тени Земли) этому подтверждение.

Видео, опубликованное астрономом-любителем (The Hidden Underbelly 2.0)

Кстати, недавно в небе по всему миру можно было наблюдать последнее солнечное затмение в этом году. В сети были опубликованы фото и видео с этим явлением.

Кроме того на небосводе было еще одно красивое явление – звездопад Персеиды.

Видео: РБК-Украина